Azerbaycan medyası: Aliyev Türkiye'ye gitmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE
BBC

Azerbaycan medyası: Aliyev Türkiye'ye gitmeyecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan medyası: Aliyev Türkiye\'ye gitmeyecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'da hükümete yakın medyada yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmayacak.

Azerbaycan'da hükümete yakın medyada yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmayacak.29 Ekim'de başlayan zirve kapsamında Ankara'da ülkelerin dışişleri bakanları toplandı.Hakan Fidan'ın ev sahipliği yaptığı toplantıya, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov katıldı.Zirve programında yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Türk Devletleri Medeniyet Parkı" açılışında da Azerbaycan'ı temsilen Bayramov yer aldı.Azerbaycan Haber Ajansı (APA) Aliyev'in Türkiye'deki zirveye katılmayacağını yazdı.İlham Aliyev'in Bakü'de, önceden belirlenmiş bir program doğrultusunda, FIFA U-15 Dünya Kupası'nın kapanış programına katılacağı da kaydedildi.Azerbaycan'dan zirveye katılım konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde Aliyev'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Erdoğan'a yönelik "kardeşim" ifadesi yer alan kutlama mesajı yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ekim'de Aliyev'i telefonla arayarak Ankara'daki zirveye davet etmişti.Bu telefon görüşmesi, Azerbaycan hükümetinin aynı gün"istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişlerini yasaklamasının ardından gerçekleşti.Ankara ve Bakü ilişkisi, Azerbaycan'daki okullarda başörtüsü yasağı sonucu getiren değişiklik sonrası açıklamalarla gerildi.Bu süreçte son olarak 26 Ekim'de 'ın istifası geldi.Saral, 13 Ekim'de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez. Bu çağda böylesi bir anlayışa asla geçit verilmemelidir" ifadelerini kullanmıştı.Zirve 30 Ekim'de de sürüyorTürk Devletleri Teşkilatı hükümet başkanları zirvesi 30 Ekim Cuma günü Ankara'da düzenlenecek.Erdoğan'ın başkanlığındaki zirve ile birlikte teşkilatın dönem başkanlığı Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçecek. AKP Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zirve için 30 Ekim'de Türkiye'ye geleceğini söylemişti.

Kaynak: BBC
İlham AliyevAzerbaycanTürkiyeAnkaraDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı! 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi
Peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu: Enkazdan çıkarılanların kimlikleri yürek yaktı Peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu: Enkazdan çıkarılanların kimlikleri yürek yaktı
Tuğyan’ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı Tuğyan'ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
90 gün sonra tahliye edilen Sinem Dedetaş’tan ilk açıklama 90 gün sonra tahliye edilen Sinem Dedetaş'tan ilk açıklama
Mustafa Sarıgül’den açıklama var Özgür Özel’in tam aksi konuştu Mustafa Sarıgül'den açıklama var! Özgür Özel'in tam aksi konuştu
22:34
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
21:39
İsrail’de tüm oylar sayıldı Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis’te 61 sandalyeye ulaşamadı
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı
20:51
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler
Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
20:40
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
19:06
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
18:59
Zelenski: Rusya’nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
Zelenski: Rusya'nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
18:08
Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe’ye büyük kolaylık Aziz Yıldırım’a mesaj gönderdi
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük kolaylık! Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi
18:07
Kapadokya’daki peribacası faciasında can kaybı 3’e çıktı
Kapadokya'daki peribacası faciasında can kaybı 3'e çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 03:40:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Azerbaycan medyası: Aliyev Türkiye'ye gitmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android