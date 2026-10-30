Azerbaycan medyası: Aliyev Türkiye\'ye gitmeyecek

Azerbaycan'da hükümete yakın medyada yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmayacak.29 Ekim'de başlayan zirve kapsamında Ankara'da ülkelerin dışişleri bakanları toplandı.Hakan Fidan'ın ev sahipliği yaptığı toplantıya, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov katıldı.Zirve programında yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Türk Devletleri Medeniyet Parkı" açılışında da Azerbaycan'ı temsilen Bayramov yer aldı.Azerbaycan Haber Ajansı (APA) Aliyev'in Türkiye'deki zirveye katılmayacağını yazdı.İlham Aliyev'in Bakü'de, önceden belirlenmiş bir program doğrultusunda, FIFA U-15 Dünya Kupası'nın kapanış programına katılacağı da kaydedildi.Azerbaycan'dan zirveye katılım konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde Aliyev'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Erdoğan'a yönelik "kardeşim" ifadesi yer alan kutlama mesajı yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ekim'de Aliyev'i telefonla arayarak Ankara'daki zirveye davet etmişti.Bu telefon görüşmesi, Azerbaycan hükümetinin aynı gün"istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişlerini yasaklamasının ardından gerçekleşti.Ankara ve Bakü ilişkisi, Azerbaycan'daki okullarda başörtüsü yasağı sonucu getiren değişiklik sonrası açıklamalarla gerildi.Bu süreçte son olarak 26 Ekim'de 'ın istifası geldi.Saral, 13 Ekim'de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez. Bu çağda böylesi bir anlayışa asla geçit verilmemelidir" ifadelerini kullanmıştı.Zirve 30 Ekim'de de sürüyorTürk Devletleri Teşkilatı hükümet başkanları zirvesi 30 Ekim Cuma günü Ankara'da düzenlenecek.Erdoğan'ın başkanlığındaki zirve ile birlikte teşkilatın dönem başkanlığı Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçecek. AKP Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zirve için 30 Ekim'de Türkiye'ye geleceğini söylemişti.