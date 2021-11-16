Üye Girişi
Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda yakalanan Ermenistan askerlerin görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika

Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda yakalanan Ermenistan askerlerin görüntüleri paylaşıldı

16.11.2021 22:04

Ermenistan askerlerinin Laçın ve Kelbecer'de Azerbaycan birliklerine saldırısı sonucunda artan gerilim sürüyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada toplam 12 Ermenistan askerinin esir alındığı açıklanırken, sosyal medyada da yakalanmış Ermenistan askerlerinin görüntüleri yayınlandı.

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'ın büyük bölümünü geçtiğimiz yıl 44 günde kurtararak 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşma ile zaferini tescil etmişti. Zaferin ardından Azerbaycan'a zaman zaman provokatif saldırılarına devam eden Ermenistan askeri birlikleri, bu sabah saatlerinde Laçın ve Kelbecer sınırları içinde saldırıya geçerek Azerbaycan birliklerine havan ve topçu bataryalarıyla ateş açtı.

YAKALANAN ERMENİ ASKERLERİNİN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Ermenistan güçleri ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmada, Ermenistan'a ait tanksavar ve havan topunun imha edildiği kaydedildi. Öte yandan Azerbaycan ordusu aynı istikamette operasyon başlatırken, saldırı düzenleyen Ermeni askerleri rehin alındı. Esir alınan Ermeni askerlerinin fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.

12 ERMENİSTAN ASKERİ ESİR ALINDI

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nde görevli 7'si sözleşmeli ve 5'i zorunlu olmak üzere toplam 12 askerin esir alındığı belirtildi. Ermenistan parlamentosunun Daimi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Eduard Agacanyan ise "Teyit edilemeyen ön verilere göre Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nden 15 asker hayatını kaybetti" dedi.

Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda yakalanan Ermenistan askerlerin görüntüleri yayınlandı
Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda yakalanan Ermenistan askerlerin görüntüleri yayınlandı
Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda yakalanan Ermenistan askerlerin görüntüleri paylaşıldı

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Ermenistan, Ermeni, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda yakalanan Ermenistan askerlerin görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Antrenman sırasında kriz geçirip bayılmıştı! Fenerbahçe, Dembele'yi kadrosuna dahil etmek için harekete geçti 22:06 Antrenman sırasında kriz geçirip bayılmıştı! Fenerbahçe, Dembele'yi kadrosuna dahil etmek için harekete geçti Stefan Kuntz'dan şaşırtan karar! Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu 21:27 Stefan Kuntz'dan şaşırtan karar! Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı 20:37 Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar arttı! Ağır kayıplar veren Erivan yönetimi Rusya'dan yardım talep etti 20:25 Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar arttı! Ağır kayıplar veren Erivan yönetimi Rusya'dan yardım talep etti Acımasız baba, 500 lira için 3 aylık bebeğini döverek öldürmüş 19:44 Acımasız baba, 500 lira için 3 aylık bebeğini döverek öldürmüş Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! 17:30 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı 15:52 Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir 14:56 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir

Son Dakika Haberleri
22:05 Antrenman sırasında kriz geçirip bayılmıştı! Fenerbahçe, Dembele'yi kadrosuna dahil etmek için harekete geçti
22:04 Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda yakalanan Ermenistan askerlerin görüntüleri paylaşıldı
21:26 Stefan Kuntz'dan şaşırtan karar! Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu
21:19 Tekirdağ'da korkunç kaza! Otomobil ile askeri personel servisi çarpıştı: 14 asker yaralı
21:06 Azerbaycan'a saldıran Ermeniler baş edemeyeceklerini fark edince mevzilerinden kaçarken görüntülendi
20:41 Josef de Souza'dan A Milli Takımına destek! Yaptığı paylaşımla taraftarı mest etti
20:36 Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı
20:05 Hull City'i satın almak için geri sayımı başlatan Acun Ilıcalı: Türkler arasında ilk 5'teyim
20:04 Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki toplayan Türkiye'ye NATO müdahalesi yorumu
19:31 Hakan Çalhanoğlu'dan eski takımını sinirlendirecek sözler! Milan taraftarı çılgına dönecek
Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı         
22:08
Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 227 kişi vefat etti, 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 227 kişi vefat etti, 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi         
22:06
Azerbaycan'a saldıran Ermeniler baş edemeyeceklerini fark edince mevzilerinden kaçarken görüntülendi Azerbaycan'a saldıran Ermeniler baş edemeyeceklerini fark edince mevzilerinden kaçarken görüntülendi         
21:06
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, EYT'de yaşanan karışıklıkla ilgili son sözünü söyledi: Gündemde yok AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, EYT'de yaşanan karışıklıkla ilgili son sözünü söyledi: Gündemde yok         
20:26
"Helalleşme" tartışmasına Muharrem İnce de katıldı! Kılıçdaroğlu'na imalı soru "Helalleşme" tartışmasına Muharrem İnce de katıldı! Kılıçdaroğlu'na imalı soru         
19:53
Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti         
17:51
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı         
14:38
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 22:12:40. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda yakalanan Ermenistan askerlerin görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement