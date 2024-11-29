Baba Vanga\'nın 2025 yılı kehaneti! Putin\'le ilgili detay bomba

Dünya

II. Dünya Savaşı, 11 Eylül saldırısı, Prenses Diana'nın ölümü, Obama'nın başkan seçilmesi ve hatta koronavirüs salgınını bildiği iddia edilen Baba Vanga 2024 yılının sona ermesine sayılı günler kala yeniden dünya gündeminde...

2025 YILI SONUN BAŞLANGICI

Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga, bundan 28 yıl önce, 1996 yılında hayatını kaybetti. Kehanetlerinden geriye hiçbir yazılı metin kalmasa da, ünlü kahinin 5079 yılına kadar bıraktığı tahminler her yıl büyük bir hevesle bekleniyor ama bu yıl biraz daha önemli, çünkü Baba Vanga'ya göre 2025 yılı 'sonun başlangıcı' olacak.

BÜYÜK BİR SAVAŞ OLABİLECEĞİNİ ÖNGÖRÜYOR

Baba Vanga kehanetlerinde 2025 yılında Avrupa'da nüfusu tehlikeye atabilecek ve potansiyel olarak küresel bir kıyamete yol açabilecek büyük bir savaş konusunda uyarıda bulunmuştu. Ukrayna'da hali hazırda devam eden savaş ve taraflar arasında yaşanan son gelişmeler bu kehanetin gerçekleşebileceği endişelerini artırdı. ABD ve İngiltere'nin Kiev yönetimine 'uzun menzilli silahların kullanımı' için vermesi, Rusya'nın buna karşılık yeni ürettiği füzelerle Ukrayna'ya saldırması bölgede tansiyonu yükseltti ve çatışmanın küresel boyutlara taşınabileceği korkularını körükledi.

"DOKUNULMAMIŞ TEK BİR ŞEY KALACAK"

Batı medyasında yer alan haberlerde, ünlü kahin Nostradamus'un da Avrupa için benzer bir savaş uyarısında bulunduğu yazıldı ve Putin'in bu çatışmadan galip çıkıp küresel hakimiyete yükselebileceği iddia edildi. Haberlerde Baba Vanga'nın 1979 yılında Rus gazeteci-yazar Valentin Sidorov'a söylediği "Her şey buz gibi eriyecek. Dokunulmamış bir tek şey kalacak. O da Vladimir'in ve Rusya'nın görkemi olacak. Rusya sadece hayatta kalmayacak dünyaya da hükmedecek" şeklindeki sözler ön plana çıktı.

İNSAN ORGANI ÜRETİLEBİLECEK AŞAMAYA GELİNECEK

Ünlü kahinin 2025 yılı için tahminleri bununla sınırlı değil. Baba Vanga'ya göre önümüzdeki yıl içinde zihinden zihne iletişim tekniğinde büyük bir atılım yapılacak, bilim insanları telepatik iletişim için beyin dalgalarını kullanmanın bir yolunu keşfedecek. Bilimle ilgili bir başka kehanet ise bilim insanlarının laboratuvarlarda insan organı üretebilecek aşamaya gelmesi. Baba Vanga'nın en dikkat çeken kehaneti ise 2025'te gerçekleşecek büyük bir spor etkinliği sırasında dünya dışı yaşamla 'ilk temasın' kurulması.

BABA VANGA KİMDİR?

Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde dünyaya geldi. Bulgaristan'ın Kozhuh dağlarında hayatının çoğunu geçiren bitki uzmanının paranormal yeteneklere sahip olduğu düşünülüyor. Küçükken bir kasırgaya yakalanan Vanga, günler sonra gözleri kum ve toz ile kaplı bir şekilde bulundu. Kahin tüm iyileştirme çabalarına rağmen görme yetisini kaybetti. Dünya Savaşı sırasında, Vanga'nın paranormal yetenekleri olduğu öne sürüldü. İnsanlar yakınlarının hayatta olup olmadığını öğrenmek için ona gidiyordu. Hatta ziyaret edenler arasında Bulgaristan Çarı III. Boris de vardı. Vanga, 11 Ağustos 1996 tarihinde meme kanserinden öldü. Cenazesine birçok devlet adamı dahil olmak üzere büyük kalabalıklar katıldı.

BABA VANGA'NIN İLERLEYEN YILLAR İÇİN YAPTIĞI TAHMİNLER