Üye Girişi
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! - Son Dakika

BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!

03.12.2021 08:53

Şubat 2018'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı bir iş seyahatinde gözaltına alınarak tutuklanan yardım gönüllüsü Mehmet Ali Öztürk, Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin yumuşamasının ardından 29 Kasım'da serbest bırakılmıştı.

Gıda fuarına katılma amaçlı gittiği Dubai'de dönüş hazırlığı yaptığı gün gözaltına alınaniş adamı Mehmet Ali Öztürk, 3.5 yıl süren esaretinin ardından serbest kaldı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SERBEST KALMAMI İSTEMİŞ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT ve Dışişleri Bakanlığı'nın bu süreçte yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Öztürk, "Cumhurbaşkanımız, serbest bırakılmamı Birleşik Arap Emirlikleri'nin fiili lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, doğrudan istemiş. Birleşik Arap Emirlikleri mahkemesi beni ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı. Erdoğan sayesinde evime, ülkeme, sevdiklerime kavuşabildim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, BAE lideri 3 yıldır tutuklu bulunan iş insanını serbest bıraktı

"ELLERİM VE AYAKLARIM ZİNCİRLİ 13 GÜN RÜKU POZİSYONUNDA KALDIM"

Ülkeye dönüşü sonrası ilk kez Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen'e konuşan Mehmet Ali Öztürk, "Allah düşmanıma dahi yaşatmasın" dediği zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

"Gıda işiyle uğraştığım için Dubai'de düzenlenen bir fuara katıldım. Eşimle birlikte geldiğimiz fuarın son günü otelde kahvaltı yaptığımız esnada restoran 15-20 kişilik bir grup tarafından basıldı. Sonradan polis olduğunu öğrendiğim kişiler beni otelden alıp 1,5-2 saatlik yolculuktan sonra çölde bir yere getirdi. Doğrudan sorgu aşamasına geçtiler ve ilk istedikleri şey, Erdoğan ve Türkiye aleyhinde ifade vermem oldu. Suriye'de yürüttüğüm insani yardım faaliyetlerini biliyorlardı. Türkiye'yi terör örgütlerine destek veren ülke olarak gösterecek beyanlarda bulunmamı istediler. Tabii bu süreçte işkenceye maruz kaldım. Ellerim, ayaklarım zincirli 13 gün boyunca rüku pozisyonunda bırakıldım. 'Seni buradan kimse kurtaramaz. İstediklerimizi vermek zorundasın' diyorlardı.

"FETÖ'CÜLER BENİ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ GİBİ GÖSTERDİ"

Benim alıkonulmamın hemen ertesi gün eşim mecburi olarak Türkiye'ye döndü. Daha gözaltı sürecimden birkaç saat geçmişti ki, başta Emre Uslu olmak üzere FETÖ üyeleri ve medyası beni terör örgütü üyesi olarak gösterdi ve BAE'de sorgulandığımı yazdı. Üstelik benim yakalanmamı MİT tırları olayından çok daha büyük bir gelişme şeklinde duyurdular. Hiç kimsenin haberi yokken onlara bilgi sızdırılmıştı.

"SUÇLAMA TRAJİKOMİKTİ"

Suriye savaşının ilk başladığı dönemden itibaren, özelikle Türkmen bölgelere yardım faaliyetleri yürüttük. Devlet otoritesinin kalmadığı ülkeye ben de herkes gibi girip çıktım. BAE İstihbaratı, Suriye'de yaptığımız yardım çalışmalarına ait görüntüleri terör faaliyeti saydı. BAE Mahkemesi, ömür boyu hapis cezasına gerekçe olarak 'başka bir ülkeye izinsiz girmemi' gösterdi. Oysa BAE'li onlarca dernek, vakıf temsilcisi, siyasetçi, bürokrat da benimle aynı yöntemi kullanarak 2011'den beri Suriye'ye girdi. Trajikomik bir suçlama ile karşı karşıya idim ve mahkum edildim."

YAKIN ZAMANDA YÜZ YÜZE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Kasım ayında uzun yıllar sonra Türkiye'ye gelerek tarihi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Külliyede gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Muhammed bin Zayed El Nahyan görüşmesinde Türkiye ve BAE arasında 10 yatırım anlaşması imzalanmıştı.

BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!

Birleşik Arap Emirlikleri, Ali Öztürk, Türkiye, Kasım, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! - Son Dakika Dünya


Son Dakika

Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! 08:48 Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!
Tacizci doktordan hastane bile şikayetçi oldu! 08:43 Tacizci doktordan hastane bile şikayetçi oldu! Camdaki Kız'da ihanet ortaya çıktı! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı 08:38 Camdaki Kız'da ihanet ortaya çıktı! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! 08:24 DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor 07:55 Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Muharrem İnce'den kulisleri hareketlendiren Abdullah Gül sözleri: Anlaştıklarını duyuyorum 07:20 Muharrem İnce'den kulisleri hareketlendiren Abdullah Gül sözleri: Anlaştıklarını duyuyorum Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz 18:17 Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi 16:44 Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi

Son Dakika Haberleri
08:53 BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!
08:47 Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!
08:46 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 3 Aralık Cuma altın fiyatları
08:43 Tacizci doktordan hastane bile şikayetçi oldu!
08:38 Covid 19'a karşı en yüksek korumayı hangi aşı sağlıyor? İşte o araştırma!
08:37 Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:31 Zam şampiyonları açıklandı! Kasım ayının lideri sivri biber oldu
08:27 CHP yoksulluk haritası çıkarıyor!
08:23 DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!
08:18 Sedat Peker'in nerede olduğu ortaya çıktı!
Almanya'da koronavirüs önlemleri arttı! Aşı olmayanlara yeni kısıtlamalar getirildi Almanya'da koronavirüs önlemleri arttı! Aşı olmayanlara yeni kısıtlamalar getirildi         
08:59
Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 3 Aralık Cuma altın fiyatları Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 3 Aralık Cuma altın fiyatları         
08:46
Covid 19'a karşı en yüksek korumayı hangi aşı sağlıyor? İşte o araştırma! Covid 19'a karşı en yüksek korumayı hangi aşı sağlıyor? İşte o araştırma!         
08:38
Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Dolar ne kadar? Euro kaç TL?         
08:37
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor         
07:21
Sanayi ve elektrik üretiminde doğal gaza yüzde 20 zam Sanayi ve elektrik üretiminde doğal gaza yüzde 20 zam         
07:18
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber         
16:41
23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı         
15:58
Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım         
15:25
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?         
12:58
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 09:04:21. #1.12#
SON DAKİKA: BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement