BAE, Netanyahu'nun Ziyaretini Yalanladı
BAE, Netanyahu'nun Ziyaretini Yalanladı

14.05.2026 04:35
BAE, Netanyahu'nun gizli ziyaretini reddetti, İsrail ile ilişkilerin şeffaf olduğunu vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimi, İran savaşı sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun emirliğe gizli bir ziyaret düzenlediği açıklamasını yalanladı.

Açıklama Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılmıştı.

Resmi açıklamada, "Bu ziyaret, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası oldu" ifadesi de yer aldı.

Reuters haber ajansı bir kaynağa dayanarak, Netanyahu ile Muhammed bin Zayid arasındaki görüşmenin Umman sınırına yakın El-Ain'de gerçekleştiğini ve birkaç saat sürdüğünü bildirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan ise böyle bir ziyaretin gerçekleşmediği açıklaması yapıldı.

Emirlik, "İsrail Başbakanı" ile "herhangi bir İsrail askeri heyetinin" ülkeye kabul edildiğine ilişkin haberlerin "yalanlandığını" duyurdu.

BAE yönetimi, İsrail ile ilişkilerin şeffaf bir şekilde, "İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde" yürütüldüğünü de savundu.

Yönetimin yalanlama açıklamasında, İsrail yönetimi değil, medya kuruluşlarına hitap dikkat çekti.

"Doğrulanmamış bilgileri yaymaktan veya yanıltıcı siyasi anlatıları teşvik etmekten kaçınmaya çağırmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise bu gelişmeyle ilgili, Netanyahu'nun "İran güvenlik servislerinin çok uzun zamandır liderlerine aktardıklarını" doğruladığını söyledi.

Arakçi İsrail ile işbirliğinin "affedilemez" olduğunu ve bunu yapanların "hesap vereceklerini" de savundu.

BAE'ye ait petrol tesisleri ve gemileri, 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan İsrail - ABD saldırında Tahran yönetimi tarafından hedef alındı.

10 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı saldırılara ilişkin bir rapor yayımladı.

Buna göre, Şubat ayı sonlarından savaşın bu tarihe kadar ülkenin toplamda 551 balistik füze, 29 seyir füzesi ve 2.265 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiği açıklandı.

Axios isimli haber kuruluşu, İsrail'in savaşın hemen başlarında Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir hava savunma sistemi yerleştirdiğini bildirmişti.

Hava savunma sisteminin operasyonu için de "onlarca İsrail Savunma Kuvvetleri askeri" gönderdirildiği iddia edildi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de 12 Mayıs'ta bu haberi doğrular şekilde konuştu.

Huckabee, bu konuşlandırmanın İbrahim Anlaşmaları kapsamında yapıldığını ve "BAE ve İsrail arasındaki olağanüstü ilişkinin" bir sonucu olduğunu savundu.

Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde gündeme gelen İbrahim Anlaşmaları, BAE dahil bazı bölge ülkeleriyle İsrail ilişkilerini normalleştirmeyi amaçlıyordu.

Kaynak: BBC

