Bakan Fidan, AB komiserinin yanında çağrı yaptı: Türk vatandaşların vize mağduriyetine derhal son verin

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile ortak açıklamalarda bulundu. Fidan, vize serbestisine ilişkin yaptığı açıklamalarda, "AB'den ilişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Schengen krizi konusunda değinen Fidan, "Türk vatandaşlarının mağduriyetlerine derhal son verin" çağrısında bulundu.

"VİZE SERBESTİSİNİN İLERLEMESİ BEKLENTİLERİMİZ ARASINDADIR"

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "AB, Türkiye'yi müzakere eden bir aday ülke olarak görmeli ve ahde vefa ilkesinin gereklerini yerine getirmelidir. Vize serbestisinin de ilerlemesi beklentimiz arasındadır. Vize serbestisi insandan insana diyaloğu artıracak Türkiye'nin AB üyeliği önündeki sürecindeki sorunları ve ön yargıların kaldırılmasına şüphesiz katkı sağlayacaktır.

"İŞ BİRLİĞİMİZİN ARTIRILMASINA İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZU YİNELEDİM"

Sayın Varhelyi ile son dönemde vatandaşlarımızın vize başvurularında yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi beklentimizi de vurguladım. Ayrıca düzensiz göçle mücadele adil bir yük paylaşımı temelinde iş birliğimizin artırılmasına ihtiyaç duyduğumuzu yineledim.

"İSTİKRARIN SAĞLANMASI GEREKTİĞİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATTIK"

Düzensiz göç sorununu çözmek için öncelikle kaynak ülkelerde istikrarın sağlanması gerektiğini bir kez daha hatırlattık. Bugünkü görüşmemizde Sayın Varhelyi'ye yeniden söylediğim gibi, Avrupa Birliği'nden siyasi engellemelere müsamaha göstermemesini bekliyoruz. İlişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz" dedi.

"TÜRK VATANDAŞLARININ VİZE MAĞDURİYETLERİNE SON VERİN"

Türk vatandaşlarının yaşadığı Schengen krizi konusuna da değinen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB komiseri Verhelyi'nin gözlerinin içine baka baka konuştu. Bakan Fidan, "Türk vatandaşlarının vize mağduriyetlerine derhal son verin" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN DOST BİR ÜLKE"

Varhelyi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Türkiye bizim için dost bir ülke. AB-Türkiye ilişkilerinde nasıl bir ilerleme sağlayabiliriz bunu görüşmemiz istendi. Halihazırda gerçekleştirdiğimiz bazı başarılar da var. Yeni Ortaklık Anlaşması bizim için ve insanlar için önemli bir gelişme, bu yatırımları kolaylaştıracak. Türkiye Yatırım Platformu şu anda tamamen operasyonel hale geldi. Bütün bunlar Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunacaktır. Bu ayrıca Türkiye ve Avrupa'da istihdamı da artıracaktır. Türkiye'deki tahrip edici depremin ardından 150 milyon Euro'luk insani yardımda bulunduk, ayrıca 470 milyon Euro'luk bir paket hazırlandı."