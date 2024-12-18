Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Kullanmaya hazırız - Son Dakika
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Dünya

Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Kullanmaya hazırız

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Gazze'de bir yılı aşkın süredir devam eden soykırıma değinen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ''Türkiye, kardeşlerimizin yanındadır ve deneyim ve kapasitesini kullanmaya hazırdır.'' mesajı verdi.

18.12.2024 21:07
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 21. Toplantısı'na katıldı. Toplantıda 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden soykırıma değinen Bakan Fidan, " İsrail, binlerce kardeşimizi vahşice katlederek soykırımını sürdürmektedir" dedi.

"İSRAİL'E KARŞI DAYANIŞMA GÖSTERMELİYİZ"

İsrail'in yol açtığı fiziki zarar ve kayıpların milyarlarca dolar seviyesinde olduğunun tahmin edildiğini ifade eden Bakan Fidan, "Bu nedenle Gazze ve Lübnan'ın her türlü desteğe ihtiyacı var. Bu bağlamda Türkiye, kardeşlerimizin yanındadır ve deneyim ve kapasitesini kullanmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

"GERÇEK POTANSİYELİMİZİ ORTAYA KOYMA KONUSUNDA HALA GERİDEYİZ"

Fidan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Bölgesel istikrar ve huzuru sağlamanın yegane yolu budur. İsrail'in bölge ülkelerine, özellikle iki D-8 üyesi Mısır ve İran'a yönelik saldırgan tutumuna karşı dayanışma göstermeliyiz. D-8 olarak gerçek potansiyelimizi ortaya koyma konusunda hala gerideyiz. Genç nüfusumuz bu konuda önemli bir role sahiptir.

Bakan Fidan\'dan Gazze mesajı: Kullanmaya hazırız
Kaynak: AA

Hakan Fidan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Kullanmaya hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Halil Kaya:
    kendisi Kürt ve herzanan Kardeşlikten bahsediyorlar kardeşlik adında tekbir şey yok birkerde Kürt kardeslerim için şu veya bu diyin . suryedeki mahsum Kürtler içinde bir konuşun 9 67 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    adamsın sayın bakan 59 5 Yanıtla
  • Mahmut:
    Halil kaya nın bahsettiği masum kürtler ypg değilse dahada konuşmam. sonu gelen soysuzlara sahip çıkanda onlardandır sonu gelmiştir 40 2 Yanıtla
  • mustafa ertas:
    500 bin masum insan ölürken naptınızki siz.şimdi yapacaksınız hadi oradan akp 7 20 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Ne anlatıyorsun sen. Gazze diye bir yer kalmadı. Gazze bombalınırke siz ticaret yapıyorsunuz o masalları sen koyunlarına anlat. 3 13 Yanıtla
    Mehmet Demirci:
    Gene koydurcan ha 2 2
  • Kara kartal null:
    kurecik acik 3 6 Yanıtla
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