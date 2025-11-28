Bakan Fidan ile kamera karşısına geçen Alman Bakan'dan çarpıcı Türkiye mesajı - Son Dakika
Bakan Fidan ile kamera karşısına geçen Alman Bakan'dan çarpıcı Türkiye mesajı

28.11.2025 13:21
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya ziyareti kapsamında, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi. Wadephul, Bakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Türkiye, AB'ye girmek istiyorsa Almanya güvenilir ve dost bir ortağı olacaktır. Türkiye birçok alanda merkezi bir ülke. Bu nedenle, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmek bizim çıkarımıza olduğu açıktır" dedi.

Almanya'ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Fidan, görüşmenin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile düzenlediği ortak basın toplantısı düzenledi.

"TEMEL SORUN SÜRECİN İLERLEMİYOR OLUŞU"

Bakan Fidan toplantıda, "Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde kriter bazlı değerlendirmede sorunu yok, olamaz da. Burada temel sorun sürecin ilerlemiyor oluşu, fasılların açılmaması. Bu noktada gerekli görüşmeleri yaptık. AB'nin fasılları tekrar açması, Türkiye ile aday ülke ilişkisini olabilecek en normal zeminde ilerletmesi beklentimiz bakidir" dedi.

"SURİYE'DEKİ İSTİKRAR BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Bakan Fidan, bölgesel olayların önemine vurgu yaparak "Ukrayna'daki savaşın durması, Gazze'deki barış planının hayata geçmesi, Suriye'deki istikrar bizim için önemli" ifadesini kullandı.

"AB İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK ÇIKARIMIZA"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, "Türkiye birçok alanda merkezi bir ülke. Bu nedenle, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmek bizim çıkarımıza olduğu açıktır. Türkiye, AB'ye girmek istiyorsa Almanya güvenilir ve dosta bir ortağı olacaktır" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, "Türkiye, Gazze'de ateşkes anlaşmasının imzalanmasında belirleyici bir rol oynadı" sözlerini açıklamasına ekledi.

Kaynak: DHA

