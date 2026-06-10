Bakan Kurum Bonn'da COP31 Diplomasisini Sürdürüyor - Son Dakika
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Bakan Kurum Bonn'da COP31 Diplomasisini Sürdürüyor

Bakan Kurum Bonn\'da COP31 Diplomasisini Sürdürüyor
10.06.2026 20:43
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COP31 Başkanı Murat Kurum, Bonn'da 100'den fazla ülke ile önemli iklim görüşmeleri yaptı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı kapsamında Almanya'daki diplomatik temaslarına devam etti. Bakan Kurum, COP31 sürecine ilişkin, G77 ve Çin Müzakere Grubu başta olmak üzere 100'den fazla ülkenin temsil edildiği gruplarla ve BM büroları ile gerçekleştirilen toplantılara başkanlık etti.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya programının üçüncü ve son gününde COP31 diplomasisini sürdürdü. Bakan Kurum ilk olarak 137 ülkenin temsil edildiği G77 ve Çin Müzakere Grubu ile toplantı gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, "137 ülkenin katılımıyla G77 ve Çin Müzakere Grubu ile gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantısında COP31 Eylem Gündemi'ne ilişkin vizyonumuzu, önceliklerimizi ve küresel hedeflerimizi ele aldık. Ortak iklim gündemimize ilişkin beklentileri ve önümüzdeki döneme dair değerlendirmeleri karşılıklı olarak paylaşarak verimli bir istişare gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

BM MARJINDA TOPLANTILAR DÜZENLENDİ

Bakan Kurum daha sonra Cartagena Diyaloğu, Gelişmekte olan Fikirdaş Ülkeler Grubu, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan ve Çin (BASIC) Müzakere Grubu ile ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi. Bakan Kurum, COP31 Başkanı ve bir sonraki Büro Başkanı olarak; İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP), Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı (CMP) ve Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı (CMA) temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Kurum son toplantısını Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Gözlemci Kuruluşları ile gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Bakan Kurum Bonn'da COP31 Diplomasisini Sürdürüyor - Son Dakika

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