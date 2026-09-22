Bakan Kurum: Times Meydanı'nda ebru sanatımızla hem COP31 tanıtımını yapıyoruz hem hedeflerimizi paylaşıyoruz - Son Dakika
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Bakan Kurum: Times Meydanı'nda ebru sanatımızla hem COP31 tanıtımını yapıyoruz hem hedeflerimizi paylaşıyoruz

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Bakan Kurum: Times Meydanı\'nda ebru sanatımızla hem COP31 tanıtımını yapıyoruz hem hedeflerimizi paylaşıyoruz
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu ve New York İklim Haftası kapsamında Times Meydanı'nda ebru sanatıyla COP31 tanıtımı yapıldığını belirterek, “Times Meydanı'nda özümüzü, kültürümüzü anlatan, değerlerimizi...

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu ve New York İklim Haftası kapsamında Times Meydanı'nda ebru sanatıyla COP31 tanıtımı yapıldığını belirterek, "Times Meydanı'nda özümüzü, kültürümüzü anlatan, değerlerimizi anlatan ebru sanatımızla birlikte hem COP31 tanıtımını yapıyoruz hem de COP31'e ilişkin hedeflerimizi, hayallerimizi tüm dünyayla paylaşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin, iklim değişikliği ile mücadelede Birleşmiş Milletler'in (BM) en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31'inci Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği ve başkanlığı, BM 81'inci Genel Kurulu haftasında ABD'nin New York kentinde tanıtılıyor. Tanıtım etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görsellerinin bulunduğu 'Dünya'nın Geleceği Türkiye'de' başlıklı COP31 tanıtım afişleri LED ekranlı kamyonetlerle New York sokaklarında dolaştırılıyor. Türkevi'nin dış cephesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı tanıtım afişi asılırken binanın 3 ayrı katında ve Glasshouse'da da Türkiye'nin COP31 çalışmalarına ilişkin 3 boyutlu sergi ve deneyim alanları ile interaktif bilgilendirmeler sunuluyor.

'TÜM ÜLKELER ADINA BU SÜRECİ YÜRÜTÜYORUZ'

Times Meydanı'nda sanatçı Garip Ay, ebru sunumu ile COP31 logosunu tasarladı. Alanı ziyaret eden COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı Ay ile birlikte ebru yaptı. Basın mensuplarına COP31 tanıtım kampanyasına ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, "Tüm ülkeler adına bu süreci yürütüyoruz. Amerika'da, BM'de biliyorsunuz her yıl yüz binlerce kişi gelip BM etkinliklerine, organizasyonlarına katılıyor. Biz de Türkiye olarak ev sahipliğini üstlendiğimiz COP sürecinde hem bir taraftan ülkemizi tanıtalım hem de COP sürecine ilişkin bilgilendirelim istedik. O yüzden Amerika'nın hemen hemen her yerinde bu tanıtımı BM sürecinde yapacağız. Türkiye'nin başarı hikayesini burada anlatma fırsatı bulacağız" ifadelerini kullandı.

'ARTIK HEDEFLERDEN UYGULAMA DİYORUZ'

Ebru sanatının Türkiye'nin kültürünü yansıttığını dile getiren Bakan Kurum, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Times Meydanı'nda özümüzü, kültürümüzü anlatan, değerlerimizi anlatan ebru sanatımızla birlikte hem COP31 tanıtımını yapıyoruz hem de COP31'e ilişkin hedeflerimizi, hayallerimizi tüm dünyayla paylaşıyoruz. Artık hedeflerden uygulama diyoruz. Artık icraat diyoruz, netice istiyoruz. Tüm dünya halkları bizden bunu bekliyor. Biz de bu iradeyi COP Başkanlığı olarak yürütüyoruz. İstiyoruz ki bu tanıtım sonrasında da başarılı bir COP süreci yürüsün ve orada netice alalım. Gerçekten bu kötü gidişata 'dur' diyelim. Alacağımız kararlarla birlikte gelişmekte olan ülkelere teknolojik erişimi, bilgi erişimini sağlayalım. Finansa erişim ki; bugün dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi. Bu sorunları çözecek kararlılığı ve iradeyi ortaya koyalım istiyoruz."

Kaynak: DHA
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