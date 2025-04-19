Bakanlar Çavuşoğlu Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Dünya

Bakanlar Çavuşoğlu Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Kültür Bakanı Ersoy ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

19.04.2025 15:09
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, babasını kaybeden Mevlüt Çavuşoğlu'nu Antalya'da ziyaret edip, taziyede bulundu.

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu (96) önceki gün hayatını kaybetti. Taziyeleri Türkler Mahallesi'ndeki babaevinde kabul eden Çavuşoğlu ailesini dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, eski bakanlar Süleyman Soylu, Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Nihat Zeybekci yalnız bırakmadı. Bugün de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Alanya'ya gelerek Çavuşoğlu ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 2 bakan da Çavuşoğlu ailesine başsağlığı dileklerini ileterek, Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

'HOŞ SÖZLER, HATIRALAR DİNLEDİM'

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, taziye ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Bayramov, şunları söyledi: "Bugün Azerbaycan heyeti olarak kardeş Türkiye'de, Alanya'dayız. Buraya gelmemizin sebebi, aziz kardeşimiz ve yakın dostumuz, TBMM milletvekili ve geçmiş dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babasının vefatıdır. Buraya merhumun ailesine, Mevlüt Çavuşoğlu'na, kardeşlerine ve büyüklerine başsağlığı dilemek için geldik. Allah'tan merhum Osman Çavuşoğlu'na rahmet diliyoruz. Onun, o dünyasının cennet olmasını yürekten arzu ediyoruz. Şahsen rahmet diliyorum. Osman Çavuşoğlu'nu tanımasam da burada kısa süre içerisinde insanlardan ciddi şekilde hoş sözler, hatıralar dinledim. İnsanların bu kadar izdihamla gelmesi, bu mecliste iştirak etmesi; hayatta Mevlüt Çavuşoğlu gibi bir evladı dünyaya getirmesi, onu terbiye etmesi, özünde çok kıymetli bir şeydir. Bu, onun hayatta çok büyük bir iz bıraktığını, uzun, manalı ve takdire şayan bir hayat sürdüğünü gösteriyor. Azerbaycan'da Mevlüt Çavuşoğlu'na herkesin çok büyük bir sevgisi, çok büyük bir saygısı var. Mevlüt Bey, her zaman Azerbaycan- Türkiye ilişkilerine hususi önem veren ve bu ilişkilere özel bir yaklaşım gösteren bir kardeşimiz, bir dostumuz olmuştur. Bu hep böyleydi, şimdi de böyle, gelecekte de böyle olacak. Bugün burada bulunarak sadece kendi hürmetimizi değil, aynı zamanda bütün Azerbaycan halkının başsağlığı dileklerini de iletmiş oluyoruz."

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Bakanlar Çavuşoğlu Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

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