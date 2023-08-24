Balığın İnsan Dişlerine Sahip Olduğunu Gören Balıkçı Şaşkına Döndü - Son Dakika

Balığın İnsan Dişlerine Sahip Olduğunu Gören Balıkçı Şaşkına Döndü

Son Güncelleme: 24.08.2023 11:02

Rus deniz bilimcisi Roman Fedortsov, denizde keşfettiği bir balığın insan dişlerine benzeyen dişlere sahip olduğunu fark etti. Balık, büyük yüzgeçli, siyah ve gri benekli olup ağzında azı dişleri de dahil birçok büyük dişe sahipti. Fedortsov, bu ilginç canlıyı Instagram hesabından paylaştı. Balık, 'Kurt yılan balığı' olarak bilinen bir türdür ve sert kabuklu hayvanları yemeyi sever. Ayrıca, su altında 200 metre civarında yaşayabilir ve 2,4 metre uzunluğa kadar büyüyebilir.

Kariyerini bilinmeyen ve bu zamana kadar kayıtlara geçmeyen deniz canlılarına adayan Rus deniz bilimcisi Roman Fedortsov, son derece ilginç bir balık keşfetti. Balığın insan dişine benzeyen dişleri olduğunu fark eden Fedortsov, şaşkınlığını gizleyemedi.

AZI DİŞLERİ BİLE VAR

Kuzeybatı Rusya'nın Murmansk kentinde denize açılan Roman Fedortsov, aylar süren deniz macerasının ardında bir balık keşfetti. Son avı her zamanki gibi şaşırtıcı olan Fedortsov; büyük yüzgeçli, siyah ve gri benekli, ağzında azı dişleri de dahil çok sayıda büyük dişe sahip bir balık yakaladı.

Ağına takılan balığın insan dişlerine sahip olduğunu gören balıkçı neye uğradığını şaşırdı

GÖRÜNDÜKLERİ KADAR VAHŞİ DEĞİLLER

Bir tür yılan balığı olarak tanımlayan Fedortsov, canlının görüntülerini 650 bin takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından yayınladı. İnsan dişine sahip olan balık her ne kadar canavar olarak nitelendirilse de, "Kurt yılan balıkları" olarak bilinen bu canlılar, yengeç ve istiridye gibi sert kabuklu hayvanları yemeyi sever ve göründükleri kadar vahşi değiller. 2,4 metre uzunluğa kadar büyüyebilen "Kurt yılan balıkları" su altında 200 metre civarında yaşayabilirler.

Ağına takılan balığın insan dişlerine sahip olduğunu gören balıkçı neye uğradığını şaşırdı
Ağına takılan balığın insan dişlerine sahip olduğunu gören balıkçı neye uğradığını şaşırdı
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Dünya

Balıkçılık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Balığın İnsan Dişlerine Sahip Olduğunu Gören Balıkçı Şaşkına Döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balığın İnsan Dişlerine Sahip Olduğunu Gören Balıkçı Şaşkına Döndü - Son Dakika
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