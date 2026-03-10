Bangladeş'te üniversitelerde bayram tatili 10 gün önce başlatıldı: Gerekçe enerji tasarrufu - Son Dakika
Bangladeş\'te üniversitelerde bayram tatili 10 gün önce başlatıldı: Gerekçe enerji tasarrufu
10.03.2026 01:24
Küresel enerji krizine karşı önlem alan Bangladeş hükümeti, üniversitelerde Ramazan Bayramı tatilini 10 gün erkene çekti. Artan elektrik ve yakıt tüketimini azaltmayı hedefleyen karar kapsamında devlet ve özel tüm üniversitelerde tatil 9 Mart tarihi itibariyle başlatıldı.

Bangladeş'te hükümet, artan enerji maliyetleri ve küresel jeopolitik gelişmeler nedeniyle üniversitelerde Ramazan Bayramı tatilini erkene aldı. Devlet ve özel tüm üniversitelerde bayram tatilinin 9 Mart itibariyle başlatıldığı bildirildi.

ENERJİ TASARRUFU ÖNLEMLERİ DEVREDE

Bu yıl 20–22 Mart tarihlerinde kutlanacak Ramazan Bayramı öncesinde alınan kararla, üniversitelerde elektrik ve yakıt tüketiminin azaltılması hedefleniyor. Daily Star gazetesinin haberine göre Dakka yönetimi, küresel enerji piyasalarında yaşanabilecek olası krizlere karşı önlem almak amacıyla eğitim kurumlarında erken tatil uygulamasına gitti.

Yetkililer tarafından üniversitelere gönderilen yazıda enerji tasarrufu için çeşitli tedbirler de sıralandı. Buna göre kurumların:

Doğal ışığın yeterli olduğu saatlerde kapı ve pencereleri açık tutması,

Gereksiz tüm ışık ve elektrikli cihazların kapatılması,

Araç kullanımının mümkün olduğunca sınırlandırılması istendi.

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ ENERJİ PİYALARINI ETKİLİYOR

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik hava harekâtıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle genişleyen çatışmalar 10'uncu gününe girdi. Karşılıklı saldırıların sürdüğü süreçte İran, petrol ve doğalgaz taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğini durdurdu.

Hürmüz Boğazı'nda petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) başta olmak üzere deniz ticaretinin aksaması, küresel enerji arzına yönelik endişeleri artırırken petrol fiyatlarında da sert yükselişlere yol açtı. Bu gelişmelerin, enerji ithalatına bağımlı ülkelerde tasarruf önlemlerinin gündeme gelmesine neden olduğu ifade ediliyor.

