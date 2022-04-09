Bangladeş'teki Yüzyıllık Chawkbazar Pazarı'nda İftarlık Yiyecekler - Son Dakika
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Bangladeş'teki Yüzyıllık Chawkbazar Pazarı'nda İftarlık Yiyecekler

09.04.2022 10:23
Bangladeş'teki Yüzyıllık Chawkbazar Pazarı'nda İftarlık Yiyecekler

DAKKA, 9 Nisan (Xinhua) — Yüzyıllık Chawkbazar Pazarı, Ramazan'da ağzının tadını bilenlerle dolup taşıyor. Derme çatma dükkanlarda iftar için etli yemekler, sebze, tatlı ve pek çok farklı yiyecek satılıyor.

Bangladeş'teki Yüzyıllık Chawkbazar Pazarı'nda İftarlık Yiyecekler

DAKKA, 9 Nisan (Xinhua) — Yüzyıllık Chawkbazar Pazarı, Ramazan'da ağzının tadını bilenlerle dolup taşıyor. Derme çatma dükkanlarda iftar için etli yemekler, sebze, tatlı ve pek çok farklı yiyecek satılıyor.

Bangladeş'teki Yüzyıllık Chawkbazar Pazarı'nda İftarlık Yiyecekler
Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Chawkbazar Pazarı'nda Ramazan'da iftarlık satan satıcılar, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'teki Yüzyıllık Chawkbazar Pazarı'nda İftarlık Yiyecekler
Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Chawkbazar Pazarı'nda Ramazan'da iftarlık satan satıcılar, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'teki Yüzyıllık Chawkbazar Pazarı'nda İftarlık Yiyecekler
Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Chawkbazar Pazarı'nda Ramazan'da iftarlık satan satıcılar, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'teki Yüzyıllık Chawkbazar Pazarı'nda İftarlık Yiyecekler
Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Chawkbazar Pazarı'nda Ramazan'da iftarlık satan satıcılar, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'teki Yüzyıllık Chawkbazar Pazarı'nda İftarlık Yiyecekler
Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Chawkbazar Pazarı'nda Ramazan'da iftarlık satan satıcılar, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'teki Yüzyıllık Chawkbazar Pazarı'nda İftarlık Yiyecekler
Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Chawkbazar Pazarı'nda Ramazan'da soyulmuş ananas satan satıcılar, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'teki Yüzyıllık Chawkbazar Pazarı'nda İftarlık Yiyecekler
Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Chawkbazar Pazarı'nda Ramazan'da popüler bir tatlı atıştırmalık olan jalebi (zülbiye) görülüyor, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

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Bangladeş, Nisan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Bangladeş'teki Yüzyıllık Chawkbazar Pazarı'nda İftarlık Yiyecekler - Son Dakika


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