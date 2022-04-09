Bangladeş'teki Yüzyıllık Chawkbazar Pazarı'nda İftarlık Yiyecekler - Son Dakika

DAKKA, 9 Nisan (Xinhua) — Yüzyıllık Chawkbazar Pazarı, Ramazan'da ağzının tadını bilenlerle dolup taşıyor. Derme çatma dükkanlarda iftar için etli yemekler, sebze, tatlı ve pek çok farklı yiyecek satılıyor.

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Chawkbazar Pazarı'nda Ramazan'da iftarlık satan satıcılar, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Chawkbazar Pazarı'nda Ramazan'da iftarlık satan satıcılar, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Chawkbazar Pazarı'nda Ramazan'da iftarlık satan satıcılar, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Chawkbazar Pazarı'nda Ramazan'da iftarlık satan satıcılar, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Chawkbazar Pazarı'nda Ramazan'da iftarlık satan satıcılar, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Chawkbazar Pazarı'nda Ramazan'da soyulmuş ananas satan satıcılar, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)