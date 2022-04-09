DAKKA, 9 Nisan (Xinhua) — Yüzyıllık Chawkbazar Pazarı, Ramazan'da ağzının tadını bilenlerle dolup taşıyor. Derme çatma dükkanlarda iftar için etli yemekler, sebze, tatlı ve pek çok farklı yiyecek satılıyor.
DAKKA, 9 Nisan (Xinhua) — Yüzyıllık Chawkbazar Pazarı, Ramazan'da ağzının tadını bilenlerle dolup taşıyor. Derme çatma dükkanlarda iftar için etli yemekler, sebze, tatlı ve pek çok farklı yiyecek satılıyor.
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9.04.2022 10:29:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bangladeş'teki Yüzyıllık Chawkbazar Pazarı'nda İftarlık Yiyecekler - Son Dakika