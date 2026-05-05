Banksy\'den Londra\'ya Yeni Heykel

BBC

05.05.2026 23:10
Banksy, Londra'da eleştirel bir heykel yerleştirerek emperyalizm temalarına dikkat çekti.

Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy, İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezine büyük bir heykel yerleştirdi.

Banksy, çarşamba sabahı beliren heykelin kendisine ait olduğunu perşembe günü öğleden sonra Instagram hesabından yayınladığı doğruladı.

Heykelde, elinde taşıdığı bayrak yüzünü kapatmış olan ve önünü göremeyen takım elbiseli bir adam, kaideden ileri doğru adım atarken tasvir ediliyor.

Heykelin yerleştirildiği bölgenin de sanatçının eleştirel yaklaşımını yansıtacak şekilde seçildiği görülüyor. Waterloo Place, 1800'lerde emperyalizm ve askeri üstünlüğü kutlamak için tasarlanmış bir tören alanı.

Edward VII, Florence Nightingale ve Kırım Savaşı Anıtı'nın heykellerinin yakınında yer alan heykel, Buckingham Sarayı'na da çok yakın mesafede bulunuyor.

Banksy'nin temsilcileri BBC'ye yaptıkları açıklamada heykelin çarşamba sabaha karşı yerleştirildiğini doğruladı.

Siyaset ve sistem eleştirisi yapan işleriyle öne çıkan Banksy'nin gerçek kimliği bilinmiyor ve basınla temsilcileri aracılığıyla iletişim kuruyor.

BBC için "The Banksy Story" (Banksy'nin Hikayesi) adlı podcast serisini hazırlamış olan James Peak, "Burada kibirli, göğsü kabarmış bir erk sahibine dair muhteşem bir yorumlama var; elindeki bayrak görüşünü tamamen kapatmış ve kaideden düşmek üzere" diyor.

"Bu, bir heykelde pek görmediğiniz, mükemmel şekilde çerçevelenmiş bir an."

Peak mekan seçimine de övgüde bulunarak, "Banksy bir kez daha muhteşem bir hamle yaptı, yer seçimi kesinlikle olağanüstü" diye ekledi.

"Bunu nasıl başardı bilmiyorum. Tüm güvenlik önlemleri ve engellere rağmen oraya bunu nasıl taşıyıp dikti?"

Peak konumla ilgili olarak, "Britanya'nın fetihlerle dolu emperyalist bir geçmişi olduğu gerçeğiyle yüzleşmeliyiz ve Banksy'nin kesinlikle nefret ettiği türden bir aşırı milliyetçilik de bunun bir parçası" diye ekliyor.

"Banksy'nin her eseri bir tür kampanya."

Ortaya çıkmasının ardından çok sayıda kişi heykeli kendi gözleriyle görüp fotoğraflamak üzere bölgeye gitti.

Onlardan biri olan 23 yaşındaki öğrenci Ollie Isaac, milliyetçiliğin İngiltere ve dünyada yeniden yükselişe geçmesine verilen bir yanıt olarak tanımladığı eseri çok beğendiğini söyledi ve "Üzerindeki takım elbise 'ben siyasetçiyim'' diye bağırıyor dedi.

Isaac, "Banksy söz konusu olduğuda, eseri görebileceğiniz süre sınırlı oluyor çünkü bu kamusal bir sanat ve ne kadar süre burada kalacağını bilmiyorsunuz" diye ekledi.

55 yaşındaki öğretmen Lynette Cloraleigh de eseri Instagram'da gördükten sonra kendi gözleriyle görmek istediğini söyledi ve "Ben beğendim. Yer seçimini de beğendim. Ama buraya nasıl getirildiği gerçekten merak uyandırıcı" dedi.

Perşembe akşamı eserin çevresine güvenlik bariyeri kuruldu.

Bölgeden sorumlu olan Westminster Belediyesi, "Banksy'nin son heykelini Westminster'da görmekten mutluyuz. Bu eser kentin canlı kamusal sanat sahnesine çarpıcı bir katkı sağlıyor" açıklamasını yaptı.

Belediye heykelin korunması için ilk adımları atmış olsalar da eserin şu an için "halkın görmesi ve keyif alması için" erişilebilir kalacağını belirtti.

Banksy'nin yaklaşık 14 milyon takipçili Instagram hesabında paylaşılan videoda, heykelin yerleştiriliş anının görüntüleri de var.

Videonun altındaki bir yorumda, "Biraz geri çekilip tam unutulduğu anda yeniden ortaya çıkmasını çok seviyorum. Ve tam o an tüm gücüyle, fark edilmeden geri dönüyor" yazıyor.

Diğer bir yorum da "Fikir acımasızca basit: Kendi bayrağıyla kör olmuş, takım elbiseli bir figür. Klasik Banksy. İlk başta şatafatsız ama sonra görmezden gelinmesi imkânsız."

Eserin anlamına dair öne çıkan yorum ise "kör vatanseverlik" oldu.

Banksy'nin eserleri çoğu zaman ortaya çıktıktan kısa süre sonra ya kaldırılıyor ya da çalınıyor.

Kaynak: BBC

