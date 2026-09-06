Batan yolcu gemisi için arama kurtarma sürüyor, TCG Alemdar'dan ziyaret
Milli Savunma Bakanlığı, Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, TCG Alemdar gemisini ziyaret ederek çalışmaları yerinden takip etti.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Girne açıklarında batan yolcu gemisi ile ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimiz, Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ve Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Ataoğlu da TCG Alemdar gemimizi ziyaret ederek çalışmaları yerinden takip etti" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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