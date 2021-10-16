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Belçika'yı karıştıran iddia! Çok sayıda kadın kafelerde içkisine uyuşturucu konularak istismara uğradı - Son Dakika
BBC

Belçika'yı karıştıran iddia! Çok sayıda kadın kafelerde içkisine uyuşturucu konularak istismara uğradı

16.10.2021 09:28
Belçika'yı karıştıran iddia! Çok sayıda kadın kafelerde içkisine uyuşturucu konularak istismara uğradı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki kafede çok sayıda kadının içkilerini uyuşturucu koyularak tecavüz edildiği öne sürüldü. İçki içtikten birkaç saat sonra bilincini kaybettiklerini ve yarı çıplak halde sokakta uyandıklarını idile getiren kadınların şikayetlerinin ardından savcılık soruşturma başlattı. Sosyal medyada şu ana kadar 17 kadının suç duyurusunda bulunduğu belirtilirken 300'den fazla kadın ise cinsel istismar olaylarını protesto etmek için Brüksel'de yürüyüş düzenledi.

Brüksel'de öğrencilerin yoğun olarak gittiği iki kafede, çok sayıda kadının içkilerine uyuşturucu katılarak tecavüz edildiği haberleri üzerine, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Perşembe akşamı 300'den fazla kadın, Brüksel kafelerinde yıllardır sürdüğü belirtilen cinsel istismar olaylarını protesto etmek için bir yürüyüş düzenledi.

KAFEDEKİ BARMENİN İÇKİLERE UYUŞTURUCU KATARAK TECAVÜZ ETTİĞİ İDDİASI

Tepkilerin odağında, Brüksel'in Ixelles (Elsene) semtindeki öğrenci bölgesinde yer alan ve aynı kişiye ait olduğu belirtilen El Cafe ve Waff adlı iki işletme var. Geçen hafta Waff adlı kafeye giden iki genç kadın, "Féminisme Libertaire Bruxelles" adlı kadın örgütünün Instagram sayfasında, bu işletmedeki bir barmenin içkilerine uyuşturucu katarak tecavüz ettiğini duyurdu.

Belçika'yı karıştıran tecavüz skandalı! Çok sayıda kadın kafelerde içkisine uyuşturucu konularak istismara uğradı

PAYLAŞIMIN ARDINDAN 25 KADIN DAHA AYNI İDDİADA BULUNDU

Aynı kişiye ait iki kafenin boykot edilmesi çağrısının yer aldığı paylaşımın altına, yaklaşık 25 kadın, Waff ve El cafe adlı işletmelerde farklı tarihlerde cinsel istismara uğradıklarını yazdı. Kadınların anlatımlarına göre, cinsel istismar olayı 6 yıldan bu yana devam ediyor.

YARI ÇIPLAK HALDE SOKAKTA UYANDILAR

Bir kadeh şarap içtikten sonra birkaç saat boyunca bilincini kaybettiğini söyleyen kadınlar, tecavüze uğradıktan sonra yarı çıplak vaziyette ya bir evde ya da sokakta uyandıklarını anlatıyor. Belçika medyasına göre, bazı kurbanlar kaçmayı başardı ve partnerleri tarafından eve götürüldü. Birçok kurban, kendilerine inanılmayacağı korkusuyla polise gitmedi.

RTBF kanalı, kafede içkisine uyuşturucu katıldığını 8 kadınla görüştü. Bu kadınlardan 4'ü uyuşturulduktan sonra tecavüze uğradıklarını söyledi. Brüksel Savcılığı, Ixelles'teki kafelerde meydana geldiği belirtilen cinsel suçlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sosyal medyada, şu ana kadar 17 kadının suç duyurusunda bulunduğu belirtiliyor.

SÖZ KONUSU BARMEN BAŞKA BİR KAFEYE GÖNDERİLDİ

Waff adlı kafenin yöneticileri, barmenle ilgili sorundan haberdar olmadıklarını öne sürerek, bu kişinin işine son verildiğini söylüyor. Ancak Belçika medyasına göre, söz konusu barmen aynı işverene ait olduğu belirtilen 100 metre ilerideki El Cafe'ye gönderildi ve çalışmaya devam ediyor.

Brüksel'de bin 300'den fazla kadın, Ixelles semtinde toplanarak, cinsel şiddeti protesto etmek amacıyla bir yürüyüş düzenledi. " Kurban, sana inanıyoruz. Saldırgan, seni görüyoruz" pankartı ile yürüyen kadınlar, daha fazla güvenlik ve cinsel şiddetin önlenmesi çağrısında bulundu.

BELEDİYE BAŞKANI: KADINLARIN KORKUYLA DIŞARI ÇIKMASI KABUL EDİLEMEZ

Gösteriye katılan bir kadın öğrenci, "Bir barmenden sipariş ettiğiniz içeceğinize haberiniz olmadan bir şey konabileceğini bilmek korkunç" dedi.

Ixelles Belediye Başkanı Christos Doulkeridis, gece hayatını daha güvenli hale getirmek için bir plan hazırladıklarını söyledi. Kadınların korkuyla dışarı çıkmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen belediye başkanı, eğlence sektörünü, güvenlik konusunda taahhütte bulunmaya mecbur edeceklerini vurguladı.

Uyuşturucu, Protesto, Brüksel, Belçika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belçika'yı karıştıran iddia! Çok sayıda kadın kafelerde içkisine uyuşturucu konularak istismara uğradı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR (2)
  • kenan mutlu: AVRUPA HER KONUDA GELİŞMIS BIR YER,BU DOĞRU,BU KONUDA HAKLARINI YİYEMEYİZ,AMA BAZI KONULAR VAR Kİ;IĞRENÇLİK TABİRI BİLE AZ KALIR YANINDA Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Belçika'yı karıştıran iddia! Çok sayıda kadın kafelerde içkisine uyuşturucu konularak istismara uğradı - Son Dakika
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