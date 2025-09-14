Berlin'de Demokrasi Mitingi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da Hamburg, Giesen, Hannover, Mainz gibi bazı CHP birliklerinin katılımıyla, Berlin'in Breitscheidplatz Meydanı'nda bulunan Gedächtniskirche (Anıt Kilisesi) önünde, demokrasi, özgürlük ve adalet mitingi yapıldı.

Berlin CHP Birliği Başkanı Prof. Dr. Ziya Akçetin'in girişimiyle düzenlenen etkinliğe, CHP İstanbul Milletvekilleri Cemal Enginyurt, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız kutlama mesajları gönderdi.

Konuşmasında, sadece CHP'nin değil, tüm demokratların ortak mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Akçetin, "Parlamenter demokrasinin geri gelmesi için tüm yurtsever güçlerin işbirliği şart. Halkın iradesini yok sayan her uygulamanın karşısında durmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Genel Merkez'in kararlarının arkasında olduklarını belirten Akçetin, "Parlamenter demokrasiye dönüşün tek yolu bugünün CHP'sidir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya CHP Federasyonu'na bağlı Berlin'deki diğer CHP örgütü mitinge katılmadı. CHP Berlin Başkanı İmam Kaloğlu, "Biz CHP Genel Merkezi'nin resmi olarak tanıdığı CHP Birliğiyiz. Genel merkezin belirleyeceği bir tarihte tüm birliklerin katılımıyla daha geniş kapsamlı bir etkinlik düzenleyeceğiz" açıklamasında bulundu.