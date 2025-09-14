Berlin'de Demokrasi Mitingi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Berlin'de Demokrasi Mitingi

14.09.2025 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Berlin'de CHP'nin düzenlediği mitingde demokrasi, özgürlük ve adalet vurgusu yapıldı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)Almanya'da Hamburg, Giesen, Hannover, Mainz gibi bazı CHP birliklerinin katılımıyla, Berlin'in Breitscheidplatz Meydanı'nda bulunan Gedächtniskirche (Anıt Kilisesi) önünde, demokrasi, özgürlük ve adalet mitingi yapıldı.

Berlin CHP Birliği Başkanı Prof. Dr. Ziya Akçetin'in girişimiyle düzenlenen etkinliğe, CHP İstanbul Milletvekilleri Cemal Enginyurt, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız kutlama mesajları gönderdi.

Konuşmasında, sadece CHP'nin değil, tüm demokratların ortak mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Akçetin, "Parlamenter demokrasinin geri gelmesi için tüm yurtsever güçlerin işbirliği şart. Halkın iradesini yok sayan her uygulamanın karşısında durmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Genel Merkez'in kararlarının arkasında olduklarını belirten Akçetin, "Parlamenter demokrasiye dönüşün tek yolu bugünün CHP'sidir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya CHP Federasyonu'na bağlı Berlin'deki diğer CHP örgütü mitinge katılmadı. CHP Berlin Başkanı İmam Kaloğlu, "Biz CHP Genel Merkezi'nin resmi olarak tanıdığı CHP Birliğiyiz. Genel merkezin belirleyeceği bir tarihte tüm birliklerin katılımıyla daha geniş kapsamlı bir etkinlik düzenleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Eskişehir, Demokrasi, Politika, İstanbul, Almanya, Berlin, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Berlin'de Demokrasi Mitingi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

13:57
Hemşire nişanlısını evli doktorla suçüstü basan adam lokma döktürdü
Hemşire nişanlısını evli doktorla suçüstü basan adam lokma döktürdü
12:46
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
12:18
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
11:31
Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 14:23:24. #7.12#
SON DAKİKA: Berlin'de Demokrasi Mitingi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.