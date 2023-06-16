Berna Laçin'i Paris Büyükelçiliği'nde konuk eden Ali Onaner, merkeze çekildi - Son Dakika
Üye Girişi

Berna Laçin'i Paris Büyükelçiliği'nde konuk eden Ali Onaner, merkeze çekildi

16.06.2023 16:19

Oyuncu Berna Laçin'in Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde ağırlanması tepki çekmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, büyükelçilere yeni görev yerlerini tebliğ etti ve Laçin'i onur konuğu olarak elçilikte ağırlayan Ali Onaner merkeze çekilirken, yerine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer atandı.

Sık sık muhalif söylemleri ile gündeme gelen oyuncu Berna Laçin'in geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde ağırlanması bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Laçin'in elçilikteki davete katılması sosyal medyada da eleştiri konusu olmuştu. Oyuncu ise yaptığı paylaşımda "Paris'te kendi bayrağımızın altında bulunmak Büyükelçimiz Sn. Ali Onaner daveti ile muhteşem sanatçımız Gülsin Onay dinletisine geldik" ifadelerini kullanmıştı.

MERKEZE ÇEKİLDİ

Bugün konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, büyükelçilere yeni görev yerlerini tebliğ etti. Laçin'i onur konuğu olarak elçilikte ağırlayan Ali Onaner, merkez çekildi; yerine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer atandı.

Berna Laçin'i Paris Büyükelçiliği'nde ağırlayan Ali Onaner, merkeze çekildi
YORUMLAR
500

Berna Laçin, Paris, Magazin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Berna Laçin'i Paris Büyükelçiliği'nde konuk eden Ali Onaner, merkeze çekildi - Son Dakika


Son Dakika
16:21 Burak Yılmaz Futbolculuk Kariyerini Sonlandırdı, Antrenörlük Kariyerine Başlıyor
16:13 Futbolu bırakan Burak Yılmaz, Beşiktaş'a imzayı atıyor! Bambaşka bir görevi olacak
16:03 Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile boşanmanın perde arkasını anlattı
15:59 27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Mehmet Aslantuğ boşanmanın perde arkasını anlattı: Arzum istedi
16:01 Berna Laçin'i Paris Büyükelçiliği'nde konuk eden Ali Onaner, merkeze çekildi
15:55 Berna Laçin'i Paris Büyükelçiliği'nde ağırlayan Ali Onaner, merkeze çekildi
15:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmen sayısı 800 bini buldu, ihtiyaç duyulan alanlarda atamalar devam edecek
15:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmen atamalarını sürdüreceğiz
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykeli için Bolu Belediye Başkanı'na ret cevabı
15:38 Evinizdeki ısıtma sistemleri ve bazı eşyalar Wi-Fi performansına olumsuz etki edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2023 16:33:34. #1.11#
SON DAKİKA: Berna Laçin'i Paris Büyükelçiliği'nde konuk eden Ali Onaner, merkeze çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement