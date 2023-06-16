Berna Laçin'i Paris Büyükelçiliği'nde konuk eden Ali Onaner, merkeze çekildi

Sık sık muhalif söylemleri ile gündeme gelen oyuncu Berna Laçin'in geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde ağırlanması bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Laçin'in elçilikteki davete katılması sosyal medyada da eleştiri konusu olmuştu. Oyuncu ise yaptığı paylaşımda "Paris'te kendi bayrağımızın altında bulunmak Büyükelçimiz Sn. Ali Onaner daveti ile muhteşem sanatçımız Gülsin Onay dinletisine geldik" ifadelerini kullanmıştı.

MERKEZE ÇEKİLDİ

Bugün konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, büyükelçilere yeni görev yerlerini tebliğ etti. Laçin'i onur konuğu olarak elçilikte ağırlayan Ali Onaner, merkez çekildi; yerine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer atandı.