Beyaz Saray\'dan Grönland mesajı: Satın alma, özel anlaşma ve askeri seçenek masada

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik planlarında doğrudan satın alma, Serbest İlişki Anlaşması (COFA) ve askeri gücün devreye sokulması dahil tüm senaryoların değerlendirildiğini açıkladı. Washington yönetimi, Arktik bölgesinde artan jeopolitik rekabet nedeniyle "askeri seçeneğin her zaman masada olduğunu" vurgularken, Grönland'ı ABD'nin ulusal güvenliği açısından kritik bir hedef olarak tanımladı.

REUTERS: BEYAZ SARAY'DA SEÇENEKLER AKTİF ŞEKİLDE TARTIŞILIYOR

Reuters'in haberine göre, Beyaz Saray yetkilileri Trump'ın Grönland'ı, Arktik bölgesinde artan Rusya ve Çin etkisine karşı stratejik bir ABD merkezi olarak gördüğünü belirtti. Trump'ın bu hedefi, son günlerde yeniden gündeme gelirken, Grönland yönetimi ise defalarca ABD'nin bir parçası olmak istemediğini yineledi.

"ABD ORDUSU BAŞKOMUTANIN EMRİNDE BİR SEÇENEK"

Beyaz Saray, Reuters'ın sorularına verdiği yanıtta, Trump'ın Grönland'ı ele geçirmeyi "Arktik'teki düşmanları caydırmak" için gerekli gördüğünü ifade etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkan ve ekibi bu önemli dış politika hedefine ulaşmak için çeşitli seçenekleri görüşüyor ve elbette ABD ordusunu kullanmak, başkomutanın emrinde her zaman bir seçenektir."

NATO'NUN TEPKİSİ TRUMP'I DURDURMADI

Üst düzey bir ABD yetkilisi, Reuters'a yaptığı açıklamada, Grönland'ı destekleyen NATO liderlerinin güçlü açıklamalarının Trump'ı caydırmadığını söyledi. Yetkili, Beyaz Saray'da Grönland'a ilişkin görüşmelerin aktif şekilde sürdüğünü ve danışmanların farklı senaryoları masaya yatırdığını belirtti.

MASADAKİ FORMÜLLER: SATIN ALMA VEYA COFA

Yetkiliye göre değerlendirilen seçenekler arasında ABD'nin Grönland'ı doğrudan satın alması ya da bölgeyle bir Serbest İlişki Anlaşması (COFA) imzalaması bulunuyor. Ancak COFA modelinin, Trump'ın 57 bin nüfuslu adayı ABD'nin parçası haline getirme hedefinin gerisinde kaldığı ifade ediliyor. Olası bir satın alma için ise henüz bir bedel açıklanmadı.

"DİPLOMASI TRUMP'IN İLK TERCİHİ"

Reuters'a konuşan yetkili, Trump'ın yaklaşımına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Diplomasi ve anlaşma yapma her zaman başkanın ilk tercihi olmuştur. Anlaşmaları sever. Dolayısıyla Grönland'ı satın almak için iyi bir anlaşma yapılabilirse, bu kesinlikle onun ilk içgüdüsü olacaktır."