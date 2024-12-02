Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor - Son Dakika
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Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor

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Suriye'de Esad rejimi karşıtı silahlı grupların ilerleyişi devam ederken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Halep'in ele geçirilmesiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Sullivan "İran, Rusya, Hizbullah. Onları daha önce olduğundan daha zayıf ve daha savunmasız gördüler ve bundan faydalanmaya çalıştılar" dedi.

02.12.2024 07:00
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suriye'de muhaliflerin Halep ve çevresindeki ilerleyişini, Suriye'nin destekçilerinin başka çatışmalarda güç kaybetmesine ve dikkatlerinin dağılmasına bağladı.

Sullivan, CNN haber kanalına yaptığı açıklamada, Suriye'deki muhalif güçlerin Halep'i ele geçirmesiyle ilgili, "Yıllardır kendilerini hırpalayan üç aktöre baktılar: İran, Rusya, Hizbullah. Onları daha önce olduğundan daha zayıf ve daha savunmasız gördüler ve bundan faydalanmaya çalıştılar" ifadelerine yer verdi.

"SALDIRININ HIZI GÖZLEMCİLERİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

"Bu saldırının hızı bence Suriye hükümetini ve bölgedeki diğer gözlemcileri çok şaşırttı" diyen Sullivan, hem bu gelişmelerin hem de Ukrayna'daki mevcut durumun, Rusya ve İran'ın "daha zayıf bir stratejik konumda bulunmalarının doğal sonucu" olduğunu vurguladı.

"GÜÇLERİMİZİN RİSK ALTINDA OLMADIKLARINA İNANIYORUZ"

Sullivan, Suriye'nin Halep ve İdlib kentlerindeki son gelişmelerin, bölgedeki ABD güçleri için risk oluşturup oluşturmadığı konusunda şunları kaydetti; "Şu anda, DEAŞ ile savaşmak için Suriye'de konuşlanmış olan güçlerimizin, bu özel saldırının gerçekleştiği bölgeden farklı bir yerde oldukları için yakın bir risk altında olmadıklarına inanıyoruz. Ancak halen, İran, Irak ve Suriye'deki Şii milis gruplarının tehdidi altında bulunuyorlar. Her gün onların korunmasını sağlamak ve onlara yönelik saldırılara yanıt vermek için çalışıyoruz."

"GELİŞMELERİ ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ"

ABD'nin, Suriye rejimi karşıtı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) adlı silahlı grubu, terör örgütü olarak tanımladığının altını çizen Sullivan, bu yüzden "örgütün tasarımları ve hedefleri konusunda" geçerli endişelerinin olduğunu belirtti.

Jake Sullivan, buna rağmen ABD'nin, Suriye'nin başkenti Şam'a doğru ilerleyen muhaliflerin Rusya, İran ve Hizbullah tarafından desteklenen Beşşar Esed hükümetini sıkıştırmasından "yakınmayacağını" vurguladı. Yaşanan gelişmelerin ne getireceğiyle ilgili "karmaşık bir durum" ifadesini kullanan Sullivan, Washington'ın bu konuda bölgesel ortaklarıyla yakın temas halinde olduklarını aktardı. Halep ve İdlib illerinde Esed rejimiyle rejim karşıtı silahlı grup HTŞ arasında yaklaşık 6 gündür çatışmalar yaşanıyor.

Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye\'deki ilerleyişi Rusya ve İran\'ın zayıfladığını gösteriyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Zerrin Karakütük:
    o topraklarda bir tane terör örgütü var oda desteklediğiniz ypg diğerlerine deaş dediğinizde suriye halkı petrol uğruna binlerce insanın ölümüne sebeb oldunuz silahlı terör örgütü nü desteklediniz 20 2 Yanıtla
  • D Celik:
    Nato türkiyeye geldi ve türkiye isi kabul etti israil bitsraftan biz de öbür taraftan. Bop projesi isliyor. Israil cok memnun bu gelisme den 7 2 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Karışık 1 0 Yanıtla
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