Beypazarı maden suyu İsviçre'de 'doğurganlığı etkiliyor' gerekçesiyle yasaklandı - Son Dakika
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Beypazarı maden suyu İsviçre'de 'doğurganlığı etkiliyor' gerekçesiyle yasaklandı

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İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, Türkiye'den gelen Beypazarı markasına ait maden suyunda yüksek miktarda bor bulunduğunu açıkladı. Beypazarı maden suyu, ülkede satıştan çekildi ve geri çağırma işlemi başlatıldı.

16.04.2024 09:29  Güncelleme: 09:35
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İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, Türkiye'den gelen Beypazarı markasına ait maden suyunda yüksek miktarda bor bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, yüksek miktarda bor tüketiminin, fetal gelişimi ve doğurganlığı etkilediği ifade edildi. İsviçre hükümeti, Beypazarı marka maden suyunun tüketilmemesi gerektiğini duyurdu ve ürünü yasakladı. Firma ise geri çağırma işlemine başladı.

Maden suyu, yerin derinliklerinden çıkarılan özel bir içecek. Özellikle yemekten sonra sıkça tüketilen maden suyu, zengin mineral oranlarıyla vücuda pek çok fayda sağlıyor. Türkiye'de en popüler markalar arasında yer alan maden suyu markalarından birisi de Beypazarı olarak biliniyor. Ancak İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu (FSVO) yaptığı açıklamada 'insan sağlığına zararlı' gerekçesiyle Beypazarı maden suyunun ülkede satışını yasakladı.

Beypazarı maden suyu İsviçre'de 'yüksek miktarda bor' içerdiği gerekçesiyle yasaklandı

"YÜKSEK MİKTARDA BOR BULUNUYOR, TÜKETMEYİN"

Bor, doğada bol miktarda bulunan bir element ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılıyor. Bor minerali başta kalsiyum ve D vitamini olmak üzere vücut minerallerinin düzenlenmesinde görev alıyor ancak yüksek miktarda bor tüketimi, insan sağlığı için zararlı. Bu durum göz önüne alındığında, yapılan açıklamada, Beypazarı maden suyunda yüksek miktarda bor bulunduğunu ve bu markaya ait sodanın tüketilmemesi gerektiği ifade edildi.

"DERHAL SATIŞTAN ÇEKİLDİ VE GERİ ÇAĞIRILDI"

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, "Kamuoyuna uyarı: Beypazarı marka maden suyunda aşırı bor içeriği" başlığıyla yayınladığı uyarıda şu ifadelere yer verdi:

"Bern, 15 Nisan 2024 - Yapılan resmi inceleme kapsamında Beypazarı markalı maden suyunda aşırı bor içeriği tespit edildi. Sağlık riski göz ardı edilemez. Federal Gıda Güvenliği ve Veteriner İşleri Dairesi (BLV), etkilenen markanın maden suyunun tüketilmemesini tavsiye ediyor. BAK-SAN GmbH şirketi, etkilenen ürünü derhal satıştan çekti ve geri çağırma işlemine başladı."

"DOĞURGANLIĞI ETKİLEDİĞİ DÜŞÜNÜLMEKTE"

Açıklamada, ürünün ne gibi tehlikeler oluşturduğunun da altı çizildi ve, "Bor elementi doğal olarak yer altı suyunda ve dolayısıyla kayalardan ve topraktan yıkanabildiği için maden suyunda da bulunur. Borun fetal gelişimi ve doğurganlığı etkilediği düşünülmektedir. Bu nedenle uzun vadede sağlık riski göz ardı edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Beypazarı maden suyu İsviçre'de 'yüksek miktarda bor' içerdiği gerekçesiyle yasaklandı

BEYPAZARI MARKASI KONUYLA İLGİLİ HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Bu durum, tüketiciler arasında endişeye neden olurken Beypazarı markasından ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Beypazarı maden suyu İsviçre\'de \'doğurganlığı etkiliyor\' gerekçesiyle yasaklandı

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Son Dakika Dünya Beypazarı maden suyu İsviçre'de 'doğurganlığı etkiliyor' gerekçesiyle yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • salihb: Yıllardır ülke olarak Beypazarı maden suyu içiyoruz. insanlar şakır şakır doğuruyor. 238 37 Yanıtla Ahmet Kurtoglu: Aynen de öyle Beypazarı satımı iyi gidiyor galiba biraz diğerlerine yöneltmek için böyle bir haber yapıyorlar 141 25
  • Hasan Çelik: Eşek hoşaftan ne anlar, suyunu içer tanesini bırakır. Bunlar ithal eşek olduğu için tane yiyor suyunu içmiyor. Afiyetle, güvenle içtiğim tek maden suyu markasıdır. 104 26 Yanıtla Mehmet Emin Güneş: :) eşek hoş laftan ne anlar, aslı budur birader:)) 105 10 Ahmet Gürses: Yanlış biliyorsunuz. Atasözünün doğrusu ‘hoşaftan’ dır. Doğrusu budur birader :) 11 39 Şerafettin Akkoyun: Dogrusu Essek hoş laf(söz) tan ne anlar dır 36 7
  • Ferhat Direk: Çamur at izi kalsın. Asıl sıkıntılı ürünler dünya çapında namı olan ürünler. Adamlar paraları olduğu için istediği gibi izinleri paralarla satın alıyor. Sıkıntılı ürünlerine para veya siyasetle izinler aldırıyor. Piyasada güçlü bir rakip çıkınca da türlü oyunlarla onları ekarte edebiliyor. Amaç bence büyük şirketlerin tekelleşme isteği 85 14 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: önemli değil, iç pazarda tüketilir... 76 11 Yanıtla
  • Serkan Basar: eeeee bize yıllardır damacanayla içiriyorlar ??? ne olacak şimdi ?? 71 14 Yanıtla salihb: Doğuramayacakmışız hacım . :D yersen tabi 32 5
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  • Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
    18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama

    İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, Türkiye'den gelen Beypazarı markasına ait maden suyunda yüksek miktarda bor bulunduğunu açıkladı. İsviçre hükümeti ise Beypazarı marka maden suyunun tüketilmemesi gerektiğini duyurdu ve ürünü yasakladı. Beypazarı Soda ise bu iddiaları reddederek ürünlerinin sağlık standartlarına uygun olduğunu belirtti.

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