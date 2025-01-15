Biden\'dan Küba\'ya Tarihi Dönüşüm Teklifi

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(ANKARA) - Beyaz Saray, görevi 20 Ocak'ta sona erecek ABD Başkanı Joe Biden'ın, Katolik Kilisesi'nin aracılık ettiği bir anlaşmayla "siyasi tutukluların" serbest bırakılmasını kolaylaştırmak amacıyla Küba'yı, ABD'nin "terörizme destek veren ülkeler" listesinden çıkarma teklifini Kongre'ye sunduğunu açıkladı.

ABD yönetiminden üst düzey yetkililerinin bugün ABD medyasına yaptığı açıklamada, Washington'un "haksız yere tutulduğunu düşündüğü pek çok tutuklunun, Biden'ın 20 Ocak'taki görev süresinin sonuna kadar serbest bırakılacağı" bildirildi. Buna karşılık Washington, Havana üzerindeki bazı ekonomik baskıları hafifletmeyi ve 2017'de ABD'nin Küba'ya yönelik tutumunu sertleştiren bir memorandumun bazı yönlerini tersine çevirmeyi planlıyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada "Küba hükümeti ile Katolik Kilisesi arasında süregelen diyaloğu güçlendirmek üzere bu adımları atarken Başkan Biden aynı zamanda birçok dünya liderinin kendisine sağladığı bilgelik ve tavsiyeleri de onurlandırmaktadır" dedi.

Küba'dan Biden'ın teklifine "doğru atılmış bir adım" değerlendirmesi

Küba hükümeti, ABD'nin kararını "doğru yönde atılmış bir adım" olarak nitelendirirken, ekonomik abluka ve yaptırımların çoğunun yürürlükte kalmaya ve adanın kalkınmasını engellemeye devam ettiğini vurguladı. Havana, devam eden yakıt ithalatı kısıtlamaları, ticaret yasakları ve mali cezaların nüfusunu ciddi şekilde etkilediğini vurguladı.

Küba ayrıca kararın zamanlamasını da eleştirerek Biden'ın başkanlığının sonuna yaklaşıldığına dikkat çekti ve kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde kazanan Trump yönetiminin önlemleri geri alabileceği uyarısında bulundu.

Küba Dışişleri Bakanlığı, "Bu, yıllar önce hayata geçirilmesi gerekirken, hükümet değişikliğinin eşiğinde yapılan bir düzeltmedir" dedi.

Trump, Küba'yı tekrar listeye alabilir

Trump, "Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya verdiği desteği ve ABD'li kaçakları barındırmasını" gerekçe göstererek Ocak 2021'de Küba'yı yeniden terörizmin devlet sponsoru olarak ilan etti. Biden, eski Başkan Barack Obama'nın görev süresi boyunca Küba'nın listeden çıkarılmasını desteklemişti ancak şimdiye kadar Trump'ın politikasını tersine çevirmedi, hatta görev süresi boyunca ek yaptırımlar uyguladı.

Trump'ın ekibi, Trump'ın henüz bu hamleyi tersine çevirip çevirmeyeceğini teyit edemedi. Bazı Cumhuriyetçi milletvekilleri, Biden'ın eylemini eleştirdi. Teksas Senatörü Ted Cruz, kararı "esastan kabul edilemez" olarak nitelendirerek, "derhal geri alınması" için Trump'la birlikte çalışma sözü verdi. Florida Temsilcisi Carlos Gimenez de Biden'ı "acınası bir korkak" olarak nitelendirerek kararı kınadı.