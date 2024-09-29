Biden'dan Nasrallah Açıklaması - Son Dakika
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Dünya

Biden'dan Nasrallah Açıklaması

Biden\'dan Nasrallah Açıklaması

Biden, Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümüyle ilgili adalet vurgusu yaptı, terörle mücadelede kararlı.

29.09.2024 11:40
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a ilişkin mesaj paylaştı. Biden, "Hizbullah, kırk yıllık bir terör saltanatı boyunca yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumluydu" dedi.

Beyaz Saray'dan paylaşılan ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından kaleme alınan mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Hasan Nasrallah ve liderliğini yaptığı terörist grup Hizbullah, kırk yıllık terör saltanatı boyunca yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumluydu. İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetmesi, aralarında binlerce Amerikalı, İsrailli ve Lübnanlı sivilin de bulunduğu çok sayıdaki kurbanı için bir adalet ölçüsüdür. Nasrallah'ı öldüren saldırı, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın katliamıyla başlayan çatışmanın daha geniş bir bağlamında gerçekleşti. Nasrallah ertesi gün Hamas'la el ele verme ve İsrail'e karşı 'kuzey cephesi' adını verdiği bir cephe açma kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in Hizbullah, Hamas, Husiler ve İran destekli diğer terörist gruplara karşı kendini savunma hakkını tamamen desteklemektedir. Daha dün Savunma Bakanıma, saldırganlığı caydırmak ve daha geniş çaplı bir bölgesel savaş riskini azaltmak üzere Orta Doğu bölgesindeki ABD askeri güçlerinin savunma pozisyonunu daha da güçlendirmesi talimatını verdim."

'ELLERİNDE AMERİKAN KANI VARDI'

Biden'ın ardından ABD Başkan Yardımcısı ve ABD Başkan Adayı Kamala Harris de açıklama yaptı. Harris açıklamasında, "Hasan Nasrallah ellerinde Amerikan kanı olan bir teröristti. On yıllar boyunca Hizbullah'a liderlik ederek Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırdı ve Lübnan, İsrail, Suriye ve dünyanın dört bir yanında sayısız masum insanın öldürülmesine neden oldu. Bugün Hizbullah'ın kurbanları bir nebze de olsa adalete kavuşmuştur" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Biden'dan Nasrallah Açıklaması - Son Dakika

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