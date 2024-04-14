Axios isimli ABD merkezli medya kuruluşu, Beyaz Saray'dan üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu uyardığını aktardı.
Biden'ın Netanyahu'ya İran'a karşı saldırı yapma uyarısında bulunduğunu söylerken, Biden'ın olayların büyümesini istemediği de kaydedildi. Biden'ın Netanyahu'ya İsrail, ABD ve bölgedeki diğer ülkelerin ortak savunma çabaları sayesinde İran'ın saldırılarının başarısızlıkla sonuçlandığını söylediği ve Netanyahu'ya, "Bir zafer kazandın. Bu zaferi al" dediği belirtildi.
ABD Başkanı Biden, kamuoyuna yaptığı açıklamada ise İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıyı kınadığını belirtti. Biden yaptığı açıklamada, "Yarın, İran'ın küstah saldırısına karşı birleşik bir diplomatik tepki koordine etmek üzere G7 liderleri arkadaşlarımı bir araya getireceğim" dedi.
Kaynaklar ayrıca Biden'ın Netanyahu'ya, İsrail'in İran'a olası bir karşı saldırısında ABD'nin yer almayacağını söylediğini ve Netanyahu'nun da "anladım" diye yanıt verdiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın füze fırlatmalarını "en güçlü ifadelerle" kınayan bir bildiri yayınladı. Blinken, ABD'nin "gerginliği artırmaya çalışmadığını" ancak İsrail'in savunmasını ve ABD personelini savunmayı "desteklemeye devam edeceğini" ekledi. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde bölgedeki ve dünyadaki müttefikler ve ortaklarla istişarelerde bulunacağım" dedi.
Son Dakika › Dünya › Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz - Son Dakika
İran'ın İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat" operasyonu Tel Aviv'in en büyük destekçisi olan ABD'yi bir hayli tedirgin etti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yüksek engelleme oranına rağmen İran'ın amacının "yok etmek ve kayıplara neden olmak" olduğunu ve başarılı olması halinde saldırıların Orta Doğu'da "kontrol edilemeyen" bir tırmanışa neden olacağını söyledi. Yetkili ayrıca 100 balistik füzenin İsrail'e yalnızca birkaç dakika içinde ulaştığına dikkat çekti.
Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in çağrısıyla acil olarak toplandı. Büyük tartışmalara sahne olan toplantıda ABD, İngiltere ve Fransa, saldırıların karşılıksız kalmaması gerektiğini savunurken Rusya ve Çin ise İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya neden tepki gösterilmediğini gündeme getirdi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, "Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı burada hemen intikamdan bahsederdiniz" dedi.
Donald Trump, 2016 seçimlerinden önce eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmekle suçlanıyor. Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir. Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve suçsuz olduğunu savunuyor. Dava, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen üzerinden ödeme etrafında şekilleniyor ve altı-sekiz hafta arasında sürmesi bekleniyor.
Meksika'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki göstermek için bir araya geldi. Göstericiler, Filistin'e destek sloganları atarak ateşkesin sağlanmasını ve saldırıların durmasını istedi. Protestocular, İsrail'in bombardımanında ölen kadın ve çocuklara dikkat çekerek özgür Filistin çağrısında bulundu.
Tahran yönetimi ilk kez kendi toprakları üzerinden İsrail'i hedef aldı.
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