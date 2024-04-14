Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz - Son Dakika
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Dünya

Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz

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İran, İsrail'e 100'ü balistik füze olmak üzere 290 füze ve insansız hava aracıyla saldırırken ABD Başkanı Biden'ın kapalı kapılar ardında Binyamin Netanyahu'yu uyardığı ortaya çıktı. Olayların büyümesini istemeyen Biden'ın karşı saldırı yapma konusunda uyardığı Netanyahu'ya "Bir zafer kazandın. Bu zaferi al" dediği ve İsrail'in İran'a olası bir karşı saldırısında ABD'nin yer almayacağını söylediği öğrenildi.

14.04.2024 07:44  Güncelleme: 08:55
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Axios isimli ABD merkezli medya kuruluşu, Beyaz Saray'dan üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu uyardığını aktardı.

BIDEN OLAYLARIN BÜYÜMESİNİ İSTEMİYOR

Biden'ın Netanyahu'ya İran'a karşı saldırı yapma uyarısında bulunduğunu söylerken, Biden'ın olayların büyümesini istemediği de kaydedildi. Biden'ın Netanyahu'ya İsrail, ABD ve bölgedeki diğer ülkelerin ortak savunma çabaları sayesinde İran'ın saldırılarının başarısızlıkla sonuçlandığını söylediği ve Netanyahu'ya, "Bir zafer kazandın. Bu zaferi al" dediği belirtildi.

İRAN'IN İSRAİL'E DÜZENLEDİĞİ SALDIRIYI KINADI

ABD Başkanı Biden, kamuoyuna yaptığı açıklamada ise İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıyı kınadığını belirtti. Biden yaptığı açıklamada, "Yarın, İran'ın küstah saldırısına karşı birleşik bir diplomatik tepki koordine etmek üzere G7 liderleri arkadaşlarımı bir araya getireceğim" dedi.

"OLASI BİR KARŞI SALDIRIDA ABD YER ALMAYACAK"

Kaynaklar ayrıca Biden'ın Netanyahu'ya, İsrail'in İran'a olası bir karşı saldırısında ABD'nin yer almayacağını söylediğini ve Netanyahu'nun da "anladım" diye yanıt verdiğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BİLDİRİ YAYINLADI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın füze fırlatmalarını "en güçlü ifadelerle" kınayan bir bildiri yayınladı. Blinken, ABD'nin "gerginliği artırmaya çalışmadığını" ancak İsrail'in savunmasını ve ABD personelini savunmayı "desteklemeye devam edeceğini" ekledi. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde bölgedeki ve dünyadaki müttefikler ve ortaklarla istişarelerde bulunacağım" dedi.

Biden\'dan Netanyahu\'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz

Amerika Birleşik Devletleri, Benjamin Netanyahu, Joe Biden, İsrail, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Ankara null: İsrail hepsine yeter 32 362 Yanıtla
  • Selami Karagülle: ABD Kesin iran’ın tekrar saldırmayacağına dair İran’dan garanti almıştır 141 8 Yanıtla huseyin ergun: Tam bir tiyatro. İsraile katliam için malzeme. 65 5
  • Kür Şad: Kainatın en büyük terörist devleti abd dir. israil onun yavrusudur. 10000 km öteden gel ortadoğuda savaş çıkar. Müslümanlar ne zaman uyanacak. Kendileri yazdılar kendileri oynuyorlar. 119 3 Yanıtla huseyin ergun: Kürşad yanlış yazmışsın. Ana terörist İsrail. Yavruları abd İngiltere fransa Almanya İtalya.. Yavru mu arıyon. Bir sürü İçimizde de var. 32 3
  • Taner Ozkaya: CHP olarak İsrail'in yanındayız 9 102 Yanıtla huseyin ergun: Dikkat edin bunu yazan chp li değil. Onlar ortaya söylemez. Saman altından... Trol bu. 94 0 Gülçin Aslan: Siz zaten nerde terörist var onların yanındasınız 19 11
  • Oğuz Kuru: Bunlar reklam kokan hareketler yer miyim Ulan ben bunu Tamam bir an bomba atmış olabilirim de nereye attı dağıamı attı taşıma attı 92 5 Yanıtla huseyin ergun: Bidenla Netanyahunun haberdeki fotosuna bakın. Ne kadar birbirine benziyorlar. Hem şekil hem karakter. Aynısı. 3 0
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