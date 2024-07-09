Biden'ın sağlığına yönelik iddialar ve adaylığı bırak çağrıları - Son Dakika
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Biden'ın sağlığına yönelik iddialar ve adaylığı bırak çağrıları

Biden\'ın sağlığına yönelik iddialar ve adaylığı bırak çağrıları

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde Demokrat Parti'den aday olan Başkan Joe Biden'a kendi partisi içinden 'adaylığı bırak' çağrıları gelmeye devam ederken, sağlığına yönelik yeni iddialar da ortaya atılıyor. Beyaz Saray Sözcüsü, Biden'ın bir hastalığı olmadığını belirtirken, New York Times gazetesi ise Parkinson uzmanı bir doktorun son sekiz ay içinde sekiz kez Beyaz Saray'ı ziyaret ettiğini bildirdi. Biden ise adaylığı bırakma çağrısı yapanlara meydan okuyarak, kendisine meydan okumalarını veya Trump'a karşı arkasında durmalarını istedi.

09.07.2024 08:08
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ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde Demokrat Parti'den aday olan Başkan Joe Biden'a kendi partisi içinden "adaylığı bırak" çağrıları gelmeye devam ederken, sağlığına yönelik yeni iddialar da ortaya atılıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Pazartesi günkü basın toplantısında Biden'ın sağlığına yönelik ısrarlı sorulara, Biden'ın bir hastalığı olmadığını söyleyerek karşılık verdi.

New York Times gazetesi, Beyaz Saray'ın resmi ziyaretçi kayıtlarına dayandırarak, Parkinson uzmanı bir doktorun son sekiz ay içinde sekiz kez Beyaz Saray'ı ziyaret ettiğini bildirmişti.

Sözcü Jean-Pierre, "Başkan Parkinson tedavisi gördü mü? Hayır. Başkan şu an Parkinson tedavisi görüyor mu? Hayır" dedi.

Beyaz Saray kayıtları, gazetenin haberinde bahsedilen ve Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde görevli olan doktorun, 2012-2016 yıllarındaki Barack Obama yönetimi döneminde de Beyaz Saray'ı ziyaret ettiğini gösteriyor.

81 yaşındaki Biden da Pazartesi sabahı beklenmedik bir şekilde MSNBC kanalındaki sabah programını arayarak "Hiçbir yere gitmiyorum" dedi. Kendisine adaylığı bırakma çağrısı yapan Demokrat Partililere de "ya gelecek ayki kongrede bana meydan okuyun ya da Trump'a karşı arkamda durun" diye seslendi.

Biden'ın zihinsel sağlığı, 27 Haziran'da Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'la yaptığı televizyon mülakatında gösterdiği düşük performans sonrası kamuoyunun merceği altında.

Biden, bugün ABD'de başlayacak NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Biden'dan Demokrat Kongre üyelerine mektup

Parti içinden baskıların artmasının ardından Biden, Kongre üyesi Demokratlara Pazartesi günü bir mektup gönderdi ve "Trump'ı yenebilecek olduğuma tamamen inanmıyor olsaydım yeniden aday olmazdım" dedi.

İnsanların endişelerini duyduğunu ve gözlerini bunlara kapamadığını belirten Biden, ön seçimlerde Demokrat parti üyelerinin, kendisinin başkan adaylığını istediklerini açık bir şekilde gösterdiklerini savundu; "Ön seçim sürecinin önemsiz olduğunu mu söyleyelim? O seçmenlerin sözü değersiz mi... Bunu yapamam. Kendi partimizin görüşlerini görmezden gelirsek demokrasiyi nasıl savunacağız?" yazdı.

Biden ayrıca Demokrat Parti bağışçılarına da telefon etti. BBC'nin ulaştığı bilgilere göre Biden Eylül ayında Trump'la yapacağı ikinci mülakatta "saldır, saldır, saldır" stratejisini uygulayacak.

Parti içinden baskılar sürüyor

Biden'ın tüm çabalarının yanında, Demokrat Parti içindeki endişe ve huzursuzluk sürüyor. Son olarak partinin kıdemli Kongre üyelerinden Adam Smith, Biden'a "kenara çekil" çağrısı yaptı.

Smith "Amerikan halkı artık Biden'ı dört yıl daha başkanlık yapabilecek bir aday olarak görmediğini açıkça belli etti" dedi.

ABD medyası bir gün önce de Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların lideri Hakeem Jeffries'in parti üyeleriyle yaptığı toplu görüşmede, dört ismin açık şekilde Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiğini ifade ettiğini aktarmıştı.

Jerry Nadler, Mark Takano ve Adam Smith'in bu dört isim arasında olduğu kesinlik kazandı. Dördüncü isimse CBS ve New York Times gazetesine göre Joe Morelle, Associated Press haber ajansına göreyse Jim Himes.

Toplu görüşmeye katılan diğer Demokrat üyeler de, Biden'ın Trump'a karşı kazanma olasılığına dair endişelerini olduğunu ifade etti.

Öte yandan bir diğer Demokrat kongre üyesi, Alexandria Ocasio-Cortez, Biden'a destek açıklaması yaptı ve "Bu konu kapanmıştır. Bizim adayımız Biden. Yarıştan çekilmiyor ve onu destekliyorum" dedi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Biden'ın sağlığına yönelik iddialar ve adaylığı bırak çağrıları - Son Dakika

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