Biden, Michigan\'da ön seçimi kazandı ancak Gazze politikası yüzünden oy kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Demokrat Parti'nin dün Michigan eyaletinde yapılan ön seçimini kazandı. Ancak Biden Gazze politikası yüzünden oy kaybetti. Michigan'da on binlerce Demokrat Partili seçmen Biden'ı protesto ederek "çekimser" oy kullandı.
Eyalette oyların çoğu sayılırken, Biden oyların yaklaşık yüzde 80'ini aldı. Oy kullananların yaklaşık yüzde 13'ü ise çekimser kalarak Biden'ı protesto etti.
Biden ise sonuçlara ilişkin açıklamasında, "Bugün sesini duyuran her Michiganlıya teşekkür ediyorum" dedi.
Kendisine yönelik protestoya atıfta bulunmayan Biden, yönetiminin Michigan'daki başarılarını övdü ve en büyük rakibi olarak görülen eski başkan Donald Trump'ı eleştirdi.
Cumhuriyetçi Parti'deki başkan adaylığı yarışında önde giden Trump, Michigan'daki ön seçimi de ilk sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 66'sını alarak kazandı.
Michigan, ABD'de başkanlık seçimlerinin kritik eyaletlerinden biri olarak görülüyor. 2016 ve 2020'de, eyalette seçimi kazanan aday ABD Başkanı seçilmişti. Aynı zamanda ABD'de Arap asıllı en fazla kişinin yaşadığı eyalet.
Eyalette Aktivistler son haftalarda seçmenlere "Demokratları protesto etme" ve "çekimser" oy kullanma çağrıları yapmıştı.
"Çekimser oy" için kampanya yürüten Listen to Michigan grubundan aktivistler, sonucu zafer olarak nitelendirdi. Gruba destek veren eski ABD Temsilciler Meclisi üyesi Andy Levin, "Bu gece burada olmaktan hiç keyif almıyorum çünkü Gazze'de binlerce insan ölüyor" dedi.
Michigan daha önce de "çekimser" oy hareketiyle gündeme gelmiş; 2016'daki ön seçimde yaklaşık 22 bin kişi, 2020'deki ön seçimde de yaklaşık 19 bin kişi bu yönde oy kullanmıştı.
ABD, İsrail'e milyarlarca dolarlık askeri yardım sağlıyor.
Biden yönetimi ay başında, Gazze'de derhal ateşkes çağrısının yapıldığı Birleşmiş Milletler (BM) karar tasarısını veto etmiş ve kendi taslağını sunarak geçici ateşkes çağrısı yapmıştı.
Bu tutum ülkede, Demokrat Parti'de tepki çekmişti. Birçok partili, İsrail'e karşı daha güçlü bir duruş sergilenmesini istiyor.
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