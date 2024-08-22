Biden, Netanyahu'yu arayarak ateşkes ve rehineleri serbest bırakma konusunu görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Biden, Netanyahu'yu arayarak ateşkes ve rehineleri serbest bırakma konusunu görüştü

Biden, Netanyahu\'yu arayarak ateşkes ve rehineleri serbest bırakma konusunu görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu arayarak ateşkes ve rehineleri serbest bırakma konusunu görüştüğünü açıkladı. Ateşkes görüşmeleri Mısır'da devam edecek.

22.08.2024 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu arayarak "ateşkes ve rehineleri serbest bırakma konusunu nihayete erdirmek gerektiğini" açıkça ifade ettiğini söyledi.

Biden, sosyal medya üzerinden Binyamin Netanyahu ile bir telefon konuşması gerçekleştirdiğine ilişkin paylaşım yaptı. Biden, Gazze'de yapılması istenilen ateşkesi ve Hamas tarafından rehin alınanların serbest bırakılması konularının konuşulduğunu ifade etti. Biden, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Başbakan Netanyahu ile ABD'nin, İran ve bölgedeki vekili olan terörist gruplardan gelen tehditlere karşı İsrail savunmasını destekleme çabalarını görüştüm. Ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunu sonuca ulaştırmamız gerektiğini bir kez daha açıkça ifade ettim ve kalan engelleri ortadan kaldırmak üzere Kahire'de yapılacak görüşmeleri ele aldım."

"Ateşkes" görüşmeleri, Mısır'da devam edecek

ABD basınında yer alan haberlere göre, ateşkes görüşmelerini ele alan ülkeler, İsrail ve Hamas arasında kalan boşlukları kapatmak için mücadele ediyor. Hamas, son ateşkes teklifine eklenen ve İsrail'in lehine olduğunu söylediği koşullara karşı olduğunu ifade etti.

Ateşkes görüşmelerinin bir sonraki turu 22 Ağustos perşembe ve 23 Ağustos cuma günleri arabulucu ülkelerden biri olan Mısır'da yapılacak.

Anthony Blinken'ın Mısır ve Katar'daki görüşmeleri

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 20 Ağustos'ta Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi ile bir araya geldi. Blinken, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması amacıyla yürütülen ateşkes görüşmelerinde Mısır'ın arabulucu olarak sağladığı ortaklık için Sisi'ye teşekkür etti. Blinken, ayrıca, bu kritik dönemde bölgesel gerilimin tırmanmasını önlemek için birlikte çalışmaya devam etmenin önemini vurguladı.

Mısır'dan sonra Katar'a giden Blinken, Katarlı üst düzey yetkililerle bir araya gelerek, Katar'ın da desteğiyle Gazze'deki ateşkesin sağlanması, tüm rehinelerin serbest bırakılmasının güvence altına alınması, insani yardımın Gazze'ye sağlanmasıyla daha geniş bir bölgesel istikrar için gerekli koşulların yaratılması üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.

Blinken, bölgedeki tüm tarafların gerilimi tırmandırmaktan ya da bir anlaşmaya varılmasını baltalayabilecek diğer eylemlerden kaçınmalarının kritik bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Kaynak: ANKA

Joe Biden, İsrail, Dünya, Dünya, Mısır, Politika, Politika, Dünya, Dünya, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden, Netanyahu'yu arayarak ateşkes ve rehineleri serbest bırakma konusunu görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:53 Pompada fiyatlar yine değişiyor Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:14 Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti Abdullah Avcı’dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı
19:17 İlkay’dan sonra bir veda daha Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
18:31 Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu
18:16 Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:52 Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 13:37:57. #1.12#
SON DAKİKA: Biden, Netanyahu'yu arayarak ateşkes ve rehineleri serbest bırakma konusunu görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement