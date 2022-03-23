Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı - Son Dakika

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Korkulan oldu! Bir ülke daha Rusya lideri Putin'e destek vermek için savaşa dahil oluyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm hızıyla devam ederken, Rusya'nın istediğini alamadığı iddialarından sonra Rus lider Putin'in kendi ekibi içerisinde cadı avı başlattığı iddia edildi. Putin'in askeri taktikleri ABD ve İngiliz istihbaratına aktardığını düşündüğü isimleri, görevden almaya başladığı öne sürüldü. Bu iddiaların gündem olduğu sırada Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun 31 yaşındaki kızının paylaştığı fotoğraf ise bir anda gündeme oturdu.

BİLGİLERİN SIZDIRILMASININ ARDINDAN TEDBİRLİ DAVRANMAYA BAŞLADI

Putin'in ABD ve İngiltere'nin askeri planlarının sızdırılmasının ardından yakın müttefiklerine karşı 'tedbirli' davranmaya başladığı ve bazı kişileri çevresinden uzaklaştırdığı öne sürüldü. Rus liderin, Ukrayna'daki işgalin 'beklenildiği gibi gitmemesine' neden olan 'suçluları' aradığı öne sürüldü. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan kaynaklar, savaş taktiklerinin ABD ve İngiltere istihbaratların eline geçmesi sonucu Putin'in cadı avını başlattığını öne sürdü.

UKRAYNA BAYRAĞININ RENKLERİNİ TERCİH ETTİ

İngiliz Daily Mail gazetesi, şüphe uyandıran isimler arasında Putin'in yakın müttefiki olarak da bilinen Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da adının geçtiğini öne sürdü. Şoygu'nun 31 yaşındaki kızı Ksenia, Ukrayna bayrağı renkleri olan sarı ve mavi ile geçtiğimiz haftalarda poz vermiş ve ülkede gündem olmuştu. Putin'in o günden beri Şoygu'nun çok fazla ortalıklarda gözükmesini istemediği bu yüzden de Savunma Bakanı'nın bir süredir kamera karşısına geçmediği iddia edildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin - Savunma Bakanı Sergey Şoygu

SON OLARAK FOTOĞRAFTAN ÖNCE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Şoygu, en son geçtiğimiz hafta, kızı sosyal medyada gündem olmadan önce kameralar karşısına geçmişti. Bu durum da İngiliz basının iddialarını güçlendirdi. Kaynaklar, Putin'in uzun zamandır müttefiki Rusya Federal Güvenlik Servisi başkanı Alexander Bortnikov'la aralarında gerginlik olduğunu, onun yerine Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile görüşmelerini yürütmeye başladığını öne sürdü.

İşte Şoygu'nun kızının paylaştığı fotoğraf

DARBE GİRİŞİMİ İDDİALARI

Bortnikov'un, Putin'e yönelik bir darbe girişimi sonucu yerine geçecek lider olduğu iddiaları da bu hafta boyunca uluslararası kamuoyunda gündemini korudu.