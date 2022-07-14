Bill Gates servetinin neredeyse tamamını bağışlıyor: Dünyanın en zenginleri listesinden düşeceğim - Son Dakika
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Bill Gates servetinin neredeyse tamamını bağışlıyor: Dünyanın en zenginleri listesinden düşeceğim

14.07.2022 19:38

Milyarder iş insanı Bill Gates servetinin tamamına yakınını Bill & Melinda Gates Vakfı'na bağış bağışlama vaadini tekrarlayarak dünyanın zenginler listesinde aşağılara ineceğini ve sonunda da düşeceğini söyledi.

Microsoft'un kurucu ortağı, eski eşiyle kurduğu vakfa 20 milyar dolar yapacağını duyurdu. Dünyanın en zenginleri sıralamasında dördüncü sırada bulunan Bill Gates, kaynaklarını topluma geri vermek gibi yükümlülüğü olduğunu söyledi. Amerikalı iş insanı, servetini ilk kez 2010 yılında bağışlama sözü vermişti ancak o tarihten bu yana net serveti iki kattan fazla arttı.

FORBES DERGİSİNE GÖRE, GATES'İN SERVETİ 118 MİLYAR DOLAR

Ancak Gates'in serveti 2000 yılında eski eşiyle birlikte kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı'na Temmuz ayında yapacağı bağıştan sonra önemli ölçüde azalacak. Gates, Twitter hesabından yaptığı açıklamada pandemi, Ukrayna savaşı ve iklim krizi gibi son dönemde yaşanan küresel sorunlar nedeniyle vakfın harcamalarını 2026 yılına kadar yılda 6 milyar dolardan 9 milyar dolara çıkaracağını söyledi.

Bill Gates'ten beklenmedik açıklama dünyanın en zenginleri listesinden düşeceğim

SERVETİMİN TAMAMINI VAKFA VERMEYİ PLANLIYORUM

Gates, "Geleceğe bakarken, servetimin neredeyse tamamını vakfa vermeyi planlıyorum. Dünyanın en zengin insanları listesinden aşağıya inecek ve sonunda düşeceğim" dedi. Ardından sözlerine "Kaynaklarımı, acıları azaltma ve yaşamları iyileştirmede en etkili yöntemlerle topluma geri verme yükümlülüğüm var. Umarım büyük zenginlik ve ayrıcalık sahibi diğer kişiler de bu noktada adım atarlar" ifadelerini ekledi.

BİLL & MELİNDA GATES VAKFI

Vakıf, sıtma gibi hastalıkları ortadan kaldırmak, eğitimi iyileştirmek ve kötü sağlık koşullarıyla mücadele etmek amacıyla çeşitli ülkelerde çalışma yürütüyor. 2020 yılında 49.8 milyar dolarlık varlığıyla dünyanın en büyük ikinci hayır kurumu olduğu ve milyarder yatırımcı Warren Buffett gibi diğer zenginlerin de vakfa bağışta bulundukları sanılıyor. Ancak bu kadar büyük bir etkiye sahip özel bir girişimin ne kadar etik olduğu konusunda bazı endişeler de dile getiriliyor.

VAKIF EN BÜYÜK ÖZEL BAĞIŞÇI KONUMUNDA

Vakıf, Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) 2018 yılında yaptığı yıllık bağışla ABD'den sonra en büyük özel bağışçı konumunda. Bu konudaki endişeler, eski Başkan Donald Trump'ın ABD fonlarını çekmekle tehdit etmesinin ardından daha da belirginleşti.

ZİRVEDE YERİNİ ALMIŞTI

Gates, Forbes'a göre, 1995-2010 ile 2013-2017 yılları arasında dünyanın en zengin insanıydı. Derginin en zenginler sıralamasında 2017'de Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2022'de ise Tesla'nın kurucusu Elon Musk zirveye yerleşmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: BBC

Bill Gates, Microsoft, Forbes, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bill Gates servetinin neredeyse tamamını bağışlıyor: Dünyanın en zenginleri listesinden düşeceğim - Son Dakika

BBC
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SON DAKİKA: Bill Gates servetinin neredeyse tamamını bağışlıyor: Dünyanın en zenginleri listesinden düşeceğim - Son Dakika
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