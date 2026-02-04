Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı

Bill Gates\'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
04.02.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Epstein dosyalarında adı geçen Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten dikkat çeken bir itiraf geldi. Gates, hükümlü cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile görüştüğünü kabul ederken, bu temasın yalnızca profesyonel düzeyde kaldığını savundu. Epstein'ın özel adasına hiç gitmediğini, onun aracılığıyla kadınlarla tanışmadığını belirten Gates, ''Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı. Onu tanıdığına pişman olan tek kişi ben değilim'' dedi.

Cinsel suçlardan hüküm giymiş ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili dosyalarda adı geçen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, günler süren sessizliğin ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Epstein ile temasını kabul eden Gates, "Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Yıllar boyunca kurduğu pedofili ve fuhuş ağıyla dünya gündemini sarsan Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni belgeler kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

Siyaset, iş dünyası ve elit çevrelerle kurduğu ilişkiler, Epstein dosyasını sıradan bir adli soruşturmanın çok ötesine taşıdı.

DÜN YALANLAMA, BUGÜN KABUL

Epstein belgelerinde fotoğrafları ve yazışmaları ortaya çıkan Bill Gates, dün avukatları aracılığıyla iddiaları reddetmişti.

Ancak bugün, eski eşi Melinda French Gates'in yaptığı sert açıklamanın ardından Gates'ten yeni bir değerlendirme geldi. Gates, Epstein ile görüşmelerini kabul ederek bu temasın büyük bir hata olduğunu söyledi.

MELİNDA GATES: ONLAR HESAP VERMELİ BEN DEĞİL

Melinda French Gates, verdiği röportajda Epstein dosyalarında adı geçen kişilere işaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı: "Hiçbir kız, Epstein ve çevresindeki çeşitli insanlar tarafından maruz kaldıkları duruma maruz kalmamalı. Bence toplum olarak bir hesaplaşma yaşıyoruz. Bu sorulara onlar cevap vermeli, ben değil."

Bu açıklamanın ardından gözler doğrudan Bill Gates'e çevrildi.

"2011'DE TANIŞTIM, BÜYÜK YANILGIYDI

9News Baş Siyasi Editörü Charles Croucher ile yaptığı özel bir röportajdabelgelerdeki iddialara yanıt veren Bill Gates, Jeffrey Epstein ile 2011 yılında tanıştığını ve yaklaşık üç yıl boyunca birkaç akşam yemeğine katıldığını söyledi.

Gates açıklamasında şunları dile getirdi: "Çok sayıda zengin insan tanıyordu ve küresel sağlık projeleri için bağış toplayabileceğini söylüyordu. Geriye dönüp baktığımda bunun bir çıkmaz sokak olduğunu görüyorum. Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı."

"SADECE AKŞAM YEMEKLERİNDE BULUŞTUK"

Gates, Epstein ile temasının sınırlı ve profesyonel olduğunu vurgulayarak, Epstein'ın özel adasına hiç gitmediğini ve Epstein aracılığıyla hiçbir kadınla tanışmadığını da özellikle belirtti:

"Sadece birkaç akşam yemeğinde bulundum. Hiç adaya gitmedim. Hiçbir kadınla tanışmadım." ifadelerini kullandı.

E-POSTA İDDİALARINA SERT YANIT

Yeni yayımlanan belgeler arasında, Epstein'ın e-posta hesabında yer alan ve Gates'in kadınlarla buluşma ayarladığına dair iddialar içeren taslak mesajlar da bulunuyor.

Bu iddiaları kesin bir dille reddeden Gates, şunları söyledi: "Görünüşe göre Jeffrey kendine bir e-posta yazmış. Bu e-posta asla gönderilmedi ve tamamen yanlış. Bana saldırmaya mı çalışıyordu, bilmiyorum."

"ONU TANIDIĞINA PİŞMAN OLAN TEK KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Bill Gates, Epstein ile temasından pişmanlık duyan tek kişinin kendisi olmadığını da vurguladı ve "Onu tanıdığıma pişman olan birçok kişiden biriyim. Ortaya çıkanlar arttıkça, onunla vakit geçirmenin bir hata olduğu daha net anlaşılacak." dedi.

Jeffrey Epstein, Bill Gates, Microsoft, Teknoloji, Gündem, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • y4gnvyjkw7 y4gnvyjkw7:
    sen de yargılanacaksın bill gatees 68 2 Yanıtla
  • Emi Emii Emi Emii:
    Büyük güçlerin, küçüklere kurduğu tuzaklar. 45 2 Yanıtla
  • Omermelih34 Omermelih34:
    yap yap sonra onlar et. 35 2 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    yarın da bir açıklama yapar be Gates ben arkadan vermedim diye 17 0 Yanıtla
  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    ha Bild ha Sözcü 4 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu “Evim“ dediği mezarlıktan çıkmıyor 7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
ABD İran’ın talebini kabul etti Cuma günkü görüşme Umman’da yapılacak ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak
Trump’tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı Trump'tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı
Kraliyet ailesinde Epstein depremi Saraydan kapı dışarı ettiler Kraliyet ailesinde Epstein depremi! Saraydan kapı dışarı ettiler
Trump’ı küplere bindiren soru: Sen en kötü muhabirsin Trump'ı küplere bindiren soru: Sen en kötü muhabirsin
Dehşet çiftliği Bir kişi aranırken kemik fışkırdı Dehşet çiftliği! Bir kişi aranırken kemik fışkırdı
İpler koptu Real Madrid’de Arda Güler şoku İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Epstein’ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

22:26
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı
Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
22:15
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
21:51
Ambulansla oyundan çıktı Galatasaray-İstanbulspor maçında korku dolu dakikalar
Ambulansla oyundan çıktı! Galatasaray-İstanbulspor maçında korku dolu dakikalar
21:31
Axios: ABD, İran’ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti
Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti
21:15
Yasemin Kay Allen’ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
20:50
Suriye’de ABD’den DEAŞ’a 5 operasyon
Suriye'de ABD'den DEAŞ'a 5 operasyon
20:45
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
20:20
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
19:53
Bakan Şimşek’ten Justin Bieber paylaşımı
Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı
19:36
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
18:56
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 22:49:39. #7.11#
SON DAKİKA: Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.