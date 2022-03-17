Binanın önüne Rusça 'çocuk' yazmışlardı! 1000'den fazla kadın ve çocuk bomba sığınağına inerek hayatta kaldılar - Son Dakika
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Binanın önüne Rusça 'çocuk' yazmışlardı! 1000'den fazla kadın ve çocuk bomba sığınağına inerek hayatta kaldılar

17.03.2022 13:51
Binanın önüne Rusça 'çocuk' yazmışlardı! 1000'den fazla kadın ve çocuk bomba sığınağına inerek hayatta kaldılar

Ukrayna'da gözler, yüzlerce sivilin sığındığı ve dün öğleden sonra hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edilen tiyatro binasının bulunduğu liman kenti Mariupol'de. Rusya hükümeti tiyatroyu doğrudan hedef aldığı suçlamasını reddederken, kent belediyesinden yapılan açıklamada da ölü sayısına dair henüz bir bilgi olmadığı belirtildi.

BBC'ye konuşan Mariupol Milletvekili Dmytro Gurin, sığınak olarak kullanılan tiyatro binasında 1000'den fazla kadın ve çocuğun olduğunu söyledi. Kendi ebeveynleri de kentte mahsur kalan Gurin şunları söyledi: "Bina yıkıldı, bodrumdaki bomba sığınağında 1000'den fazla kadın ve çocuğumuz var. Birkaç dakika önce bomba sığınağının sağlam olduğunu ve orada insanların hayatta kaldığına dair bir bilgi aldık. Yaralılarımız ya da ölülerimiz olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Ama görünüşe göre çoğu hayatta ve iyiler."

RUSYA, AZOV ÖRGÜTÜNÜ SUÇLADI

Ukrayna hükümeti tiyatro binasına yönelik saldırıdan Moskova'yı sorumlu tutarken, Rusya Savunma Bakanlığı ise neo-Nazi Azov örgütünü suçladı. Bakanlık açıklamasında, Kiev'in 'Mariupol'de insanların rehin alınmış olabileceği tiyatro binasına Rus ordusu tarafından hava saldırısı düzenlendiği' iddiaları yalanlanarak, binanın aşırı milliyetçi Azov örgütü militanları tarafından havaya uçurulduğu belirtildi.

TÜRKİYE VATANDAŞLARI CAMİYE SIĞINMIŞ

Duvar Gazetesi'nin haberine göre, çok sayıda Türkiye vatandaşının da bir camiye sığındığı belirtilen kentten tahliyeler de çatışmaların ortasında devam ediyor. Rus ajansı Interfax dün yaklaşık 300 kişiyi taşıyan 13 otobüsün Rusya sınırından geçerek Rostov bölgesine tahliye edildiğini duyurdu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk ise bugün, dokuz insani koridor üzerinden sivillerin tahliye edilmesini beklediklerini söyledi.

Diğer yandan, Ukrayna'da yaşananlara dair bilgi savaşları da sürüyor. Son olarak Facebook, geçtiğimiz hafta Mariupol'de bir hastanenin Rusya tarafından bombalandığı haberinin 'uydurma' olduğunu savunan ve Rus büyükelçilikleri tarafından yapılan paylaşımları kaldırdı. Rusya, hastanenin Azov örgütü tarafından kullanıldığını ve hastanede yaralanmış görünen hamile kadının aslında bir model olup fotoğrafların mizansen olduğunu savunmuştu.

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Rusya, Ukrayna'da sivillerin sığınak olarak kullandığı tiyatroyu bombaladı Rusya, Ukrayna'da sivillerin sığınak olarak kullandığı tiyatroyu bombaladı Mariupol'den son 24 saatte 11 bin kişi tahliye edildi Mariupol'den son 24 saatte 11 bin kişi tahliye edildi

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Bbc, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Binanın önüne Rusça 'çocuk' yazmışlardı! 1000'den fazla kadın ve çocuk bomba sığınağına inerek hayatta kaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binanın önüne Rusça 'çocuk' yazmışlardı! 1000'den fazla kadın ve çocuk bomba sığınağına inerek hayatta kaldılar - Son Dakika
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