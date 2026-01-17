Bir grup genç, "pedofil" dedikleri adamı döverek öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Bir grup genç, "pedofil" dedikleri adamı döverek öldürdü

Bir grup genç, "pedofil" dedikleri adamı döverek öldürdü
17.01.2026 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de 49 yaşındaki Alexander Cashford, üç genç tarafından feci şekilde öldürüldü. Saldırı anı, mahkemede jüriye izletilen video görüntüleriyle ortaya çıktı. Olay, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Isle of Sheppey bölgesinde yaşandı.

İngiltere'de 49 yaşındaki Alexander Cashford'un üç genç tarafından feci şekilde öldürülmesine ilişkin dava sürerken, saldırı anlarını gösteren şoke edici video görüntüleri mahkemede jüriye izletildi. Görüntüler, salondaki herkes üzerinde büyük etki yarattı.

Mahkeme kayıtlarına göre olay, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Isle of Sheppey bölgesinde yaşandı. İddialara göre biri 15, biri 16 yaşında iki erkek ile 16 yaşındaki bir kızdan oluşan üç genç, Cashford'u sahil kenarına çağırarak tuzağa düşürdü. Ardından "pedofil" diye bağırarak saldırıya geçti.

Cam şişe ve taşlarla ölümcül saldırı

Mahkemede izletilen videoda, Cashford'un sırtı kameraya dönük halde durduğu görülüyor. Bir genç, adamın başının arkasına cam bir şişeyle sert bir şekilde vuruyor. Cashford kendini korumaya çalışsa da saldırı devam ediyor.

Görüntülerde gençlerin küfürler ederek "pedofil" diye bağırdığı duyuluyor. Cashford kaçmaya çalışıyor, ancak gençler peşinden koşuyor. Bir noktada yere yığılan Cashford, yeniden ayağa kalksa da tekrar saldırıya uğruyor.

Savcılık, Cashford yere düştükten sonra bile saldırının sürdüğünü, özellikle büyük taşların başına ve vücuduna fırlatıldığını belirtti. Tanıklar, adamın artık hareket etmediği halde taşlanmaya devam edildiğini söyledi.

Sahte mesajlarla tuzak kuruldu

Savcılara göre saldırıdan iki gün önce, Cashford sahilde tesadüfen tanıştığı 16 yaşındaki kıza kartvizit vererek telefon numarasını paylaştı. Daha sonra gençler, Cashford ile "Sienna" adını kullanan sahte bir kız profili üzerinden yaklaşık 75 mesaj alışverişi yaptı.

Cashford'un mesajlarda kendisini 30 yaşında tanıttığı ve genç kıza ilgi gösterdiği öne sürüldü. Bunun üzerine gençlerin Cashford'u, alkol getirmesi için sahile çağırdığı belirtildi.

Cashford, 10 Ağustos akşamı saat 19.00 civarında sahilde gençlerle buluştu. Mahkemenin aktardığına göre, bu buluşmadan sadece 68 dakika sonra hayatını kaybetti.

Saldırı anı kaydedildi, video paylaşıldı

Savcılık, saldırının bir kısmının 16 yaşındaki kız tarafından bilinçli şekilde kayda alındığını ve videonun adeta bir "kanıt" olarak çekildiğini söyledi. Görüntülerde kızın saldırı sırasında bağırarak gençleri teşvik ettiği duyuluyor.

Olaydan sonra 16 yaşındaki erkek gencin saldırı videosunu başkalarına gönderdiği ve mesajına alaycı ifadeler eklediği de mahkemede dile getirildi.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, Cashford'u sahil yolundan yaklaşık 50 metre uzakta, taşlık bir zeminde ağır yaralı halde buldu. Yapılan otopside; yüz ve baş bölgesinde ciddi darbeler, vücudun farklı yerlerinde morluklar ve akciğeri delen kırık kaburgalar tespit edildi.

Dava devam ediyor

Olayla ilgili yargılanan üç gençten biri, adam öldürme suçunu kabul etti. Ancak diğer iki sanık cinayet suçlamasını reddediyor. Mahkeme, saldırının planlı olup olmadığı ve sanıkların rollerini netleştirmek için yargılamaya devam ediyor.

Bir grup genç, 'pedofil' dedikleri adamı döverek öldürdü
Bir grup genç, 'pedofil' dedikleri adamı döverek öldürdü
Bir grup genç, 'pedofil' dedikleri adamı döverek öldürdü

Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bir grup genç, 'pedofil' dedikleri adamı döverek öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı Çatlayınca hayatı değişti Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
4 çocuğunu reddeden Ankaralı Turgut’un miras davası sonuçlandı 4 çocuğunu reddeden Ankaralı Turgut'un miras davası sonuçlandı
Alışveriş merkezinde tekme tokat kavga ettiler Alışveriş merkezinde tekme tokat kavga ettiler
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
Karne töreninden dönen Erva, annesiyle geçirdiği kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu Karne töreninden dönen Erva, annesiyle geçirdiği kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı

16:30
Jorge Jesus, Arabistan’ı karıştırdı Dev ceza geliyor
Jorge Jesus, Arabistan'ı karıştırdı! Dev ceza geliyor
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:51
Teklif yapıldı En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
15:49
Kamçatka’da buzul çağını aratmayan görüntüler Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
15:08
Meteoroloji’den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
12:52
Atlas’ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular Anneye korkunç tehdit
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 17:03:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Bir grup genç, "pedofil" dedikleri adamı döverek öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.