Bir jest de İspanya'dan geldi

06.03.2026 21:11
06.03.2026 21:11
Bir jest de İspanya\'dan geldi
ABD'nin İran saldırısına karşı tutumu nedeniyle İspanya ile Türkiye arasında dostluk rüzgarları eserken, yeni jest Madrid'den geldi. Bir televizyon programında verilen Türkçe alt bantta, "Yaşasın kebap, ölüm hamburger" ifadeleri yer aldı.

İspanya ve Türkiye arasındaki diplomatik yakınlaşma, İspanyol medyasında ilginç bir jestle gündeme geldi. ABD'nin İran'a saldırılarına karşı çıkarak Türkiye ile aynı safta yer alan İspanya'da, bir televizyon programı ekranlara taşıdığı Türkçe alt yazıyla dikkat çekti.

"YAŞASIN KEBAP, ÖLÜM HAMBURGER"

Programın alt bandında yer alan "Yaşasın kebap, ölüm hamburger" ifadesi, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Bu esprili mesaj, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ve halklar arasındaki kültürel sempatinin bir yansıması olarak değerlendirildi. Hamburgerin Amerikan simgesi, kebabın ise Türk mutfağının sembolü olarak kullanılması, Madrid ve Ankara arasındaki "dostluk rüzgarlarının" mutfağa kadar uzandığını gösterdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ayhan bakar ayhan bakar:
    Dost ve kardeş ülke İSPANYA'ya selam olsun... 0 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    vay be Buda bi akım oldu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.