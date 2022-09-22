BM Genel Kurulu'na video mesajla hitap eden Ukrayna lideri Zelenski, ayakta alkışlandı - Son Dakika
Üye Girişi

BM Genel Kurulu'na video mesajla hitap eden Ukrayna lideri Zelenski, ayakta alkışlandı

22.09.2022 07:31

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajla hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya karşı yaptırımların artırılmasını talep ederek Batılı ülkelere seslendi. Zelenski mesajında, "BM tarafından Rusya adil olarak cezalandırılmalı, Rusya'nın BMGK'daki veto hakkı elinden alınmalı. Ukrayna'da barışı sağlamanın yolu saldırgana karşı uygulanan yaptırımlardır" ifadelerine yer verdi. Ukrayna lideri, hitabının ardından BM Genel Kurulu'nda ayakta alkışlandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na video mesaj yoluyla hitap etti.

"RUSYA ULUSLARARASI MAHKEMELERDE YARGILANMALI"

Ukrayna'nın İzyum kentinde ortaya çıkan toplu mezardan da bahseden Zelenski, Rusya'nın uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini belirtti. Zelenski, "Rusya Ukrayna'ya, halkımıza karşı suç işledi. Bu nedenle devletimiz, Rusya'nın işlediği suçların adil bir şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkı elinden alınmalı" dedi.

Zelenski'den dikkat çeken Rusya talebi: BM'deki veto hakkı elinden alın

"SADECE PUTİN SAVAŞ İSTİYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilan ettiği kısmi askeri seferberliğe de değinen Zelenski, tüm dünyanın barış isterken Putin'in istemediğini söyleyerek, "Ukrayna barış istiyor, Avrupa barış istiyor, dünya barış istiyor. Sadece Vladimir Putin savaş istiyor" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'YA YAPTIRIMLARI ARTIRIN" ÇAĞRISI

Konuşmasında batılı ülkelere de çağrıda bulunarak Rusya'ya karşı yaptırımların arttırılmasını talep eden Zelenski, "Ukrayna'da barışı sağlamanın yolu saldırgana karşı uygulanan yaptırımlardır" dedi.

Zelenski'den dikkat çeken Rusya talebi: BM'deki veto hakkı elinden alın

"SAVAŞTAN KAÇMAK İÇİN 88 GÖRÜŞME YAPILDI"

Rusya'yı "terörist bir devlet" olarak nitelendiren ve ülkesinde işlenen suçlara karşı özel bir mahkeme kurulması gerektiğini de savunan Zelenski, Rusya ile savaşmamak için müzakerelerde yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyerek, "Bu savaşı kışkırtan biz değildik. Savaştan kaçınmak için 88 görüşme yapıldı. Ancak Rusya bu saldırı suçunu durdurmak yerine onu büyük bir işgale dönüştürdü" ifadelerini kullandı.

BARIŞ İÇİN 5 MADDE

Rusya ile barış için 5 madde açıklayan Zelenski, "Formülümüzün beş maddesi, saldırganlığın cezalandırılması, yaşamın korunması, güvenliğin ve toprak bütünlüğünün restorasyonu, güvenlik garantileri ve kendimizi savunma kararlılığı. Bu zaten Rusya tarafından iyi bilinen suç ve ceza formülüdür" dedi. "Bu formülde eksik olan tek şey tarafsızlık" ifadelerini kullanan Zelenski, "İnsani değerler ve barış saldırı altındayken tarafsızlıktan bahsedenler başka bir anlama geliyor. Kayıtsızlıktan bahsediyorlar. Savaş koşullarını oluşturan da budur. Barış koşullarını oluşturmak için düzeltilmesi gereken şey bu." dedi. Zelenski, hitabının ardından BM Genel Kurulu'nda ayakta alkışlandı.

YORUMLAR
500
Rusya ile Ukrayna'nın esir takası dün gece Türkiye'de gerçekleşti! Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti Rusya ile Ukrayna'nın esir takası dün gece Türkiye'de gerçekleşti! Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Türkiye büyük bir takdiri hak etmektedir Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Türkiye büyük bir takdiri hak etmektedir

Volodimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM Genel Kurulu'na video mesajla hitap eden Ukrayna lideri Zelenski, ayakta alkışlandı - Son Dakika


Son Dakika
08:28 Rusya ile Ukrayna'nın esir takası dün gece Türkiye'de gerçekleşti! Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
08:20 6'lı masa liderleri arasında kriz mi var? Kılıçdaroğlu: Zaman zaman tartışmalar olur
07:52 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak! Uzmanlar tahminlerini açıkladı
00:29 Fenerbahçe'ye geleceği öne sürülmüştü! Cristiano Ronaldo futbolu bırakmayı düşünmüyor
00:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girdi! Rusya ve Ukrayna 200 savaş esirini takas etti
23:34 AB dışişleri bakanları Rusya'nın seferberlik kararı sonrası acil olarak toplanma kararı aldı
23:32 Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan için kıskançlık krizine mi girdi: Söz konusu değil
23:07 Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye iddiasının ardından tüm gözler Acun Ilıcalı'ya döndü
23:02 Muğla Marmaris'teki yangınla mücadele çok sayıda ekiple devam ediyor
22:24 Türkiye'den Rus bölgelerinde alınan referandum kararına tepki: Endişe duyuyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 08:55:34. #1.12#
SON DAKİKA: BM Genel Kurulu'na video mesajla hitap eden Ukrayna lideri Zelenski, ayakta alkışlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement