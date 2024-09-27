Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, Ukrayna İHA\'sından yardım eli

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Ukrayna- Rusya savaşında cephe hattında bitkin düşen Maxim adındaki Rus askeri, Ukrayna İHA operatörü tarafından kurtarıldı. İHA operatörleri önce Maxim'e bir şişe su verdi ve ardından kendi bölgelerine yönlendirerek teslim olmasını sağladı. Maxim'in su aldıktan sonra İHA operatörlerine teşekkür ettiği görüldü.

ÖLMEK ÜZERE OLAN RUS ASKERİNİ UKRAYNA İHA'SI GÖRDÜ

Ukrayna'da cephe hattında bitkin halde ölmek üzere olan Rus askeri Maksim, Ukraynalı İHA operatörü tarafından fark edildi. Maxim'e önce su verildi, ardından da Ukrayna birliklerinin olduğu bölgeye yönlendirilerek teslim olması sağlandı. Ukrayna ordusundan 54. Mekanize Tugay'a bağlı K-2 Taburu'ndan yapılan açıklamada, "Kendi silahlarımızla bir su ve bir not bıraktık" denildi.

SU VERDİLER

Görüntülerde, Maxim'in üzerinde uçan İHA'yı gördüğünde korku yaşadığı ve iki elini birleştirerek kazılan bir hendekte yattığı görüldü. Daha sonra bitkin halde olduğu görülen Maxim'in İHA operatörlerinden su istedi. İHA operatörleri, araca bir su şişesi ve "İHA'yı siperler boyunca takip et" yazılı not bağlayarak Maxim'e bıraktı. Operatörlere teşekkür eden Maxim, daha sonra suyu içti ve İHA'yı takip ederek Ukrayna askerlerine teslim oldu.

K-2 Taburu'ndan yapılan açıklamada, Maxim'in Kurks yerlisi olduğu, 4 çocuğu olduğu belirtildi. Açıklamada, "Dört çocuğu ve yasal tecili olduğu halde savaşa gelmiş ve kafası karışmış. Ya gitmeme hakkı olduğunu unutmuş ya da evrak işlerini tamamlayacak zamanı olmamış. Asıl mesele, sözleşmeli asker olarak kendilerine maaş vaat edilmiş olmasıdır" denildi.