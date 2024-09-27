Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, Ukrayna İHA'sından yardım eli - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, Ukrayna İHA'sından yardım eli

Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, Ukrayna İHA\'sından yardım eli

Ukrayna-Rusya savaşında cephe hattında bitkin düşen Rus askeri Maxim, Ukrayna İHA operatörleri tarafından kurtarıldı. İHA operatörleri, Maxim'e önce su verdi ve ardından teslim olması için yönlendirdi. Maxim, su aldıktan sonra İHA operatörlerine teşekkür ederken, o anlar İHA kamerasına yansıdı.

27.09.2024 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna- Rusya savaşında cephe hattında bitkin düşen Maxim adındaki Rus askeri, Ukrayna İHA operatörü tarafından kurtarıldı. İHA operatörleri önce Maxim'e bir şişe su verdi ve ardından kendi bölgelerine yönlendirerek teslim olmasını sağladı. Maxim'in su aldıktan sonra İHA operatörlerine teşekkür ettiği görüldü.

Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, Ukrayna İHA'sından yardım eli

ÖLMEK ÜZERE OLAN RUS ASKERİNİ UKRAYNA İHA'SI GÖRDÜ

Ukrayna'da cephe hattında bitkin halde ölmek üzere olan Rus askeri Maksim, Ukraynalı İHA operatörü tarafından fark edildi. Maxim'e önce su verildi, ardından da Ukrayna birliklerinin olduğu bölgeye yönlendirilerek teslim olması sağlandı. Ukrayna ordusundan 54. Mekanize Tugay'a bağlı K-2 Taburu'ndan yapılan açıklamada, "Kendi silahlarımızla bir su ve bir not bıraktık" denildi.

Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, Ukrayna İHA'sından yardım eli

SU VERDİLER

Görüntülerde, Maxim'in üzerinde uçan İHA'yı gördüğünde korku yaşadığı ve iki elini birleştirerek kazılan bir hendekte yattığı görüldü. Daha sonra bitkin halde olduğu görülen Maxim'in İHA operatörlerinden su istedi. İHA operatörleri, araca bir su şişesi ve "İHA'yı siperler boyunca takip et" yazılı not bağlayarak Maxim'e bıraktı. Operatörlere teşekkür eden Maxim, daha sonra suyu içti ve İHA'yı takip ederek Ukrayna askerlerine teslim oldu.

Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, Ukrayna İHA'sından yardım eli

K-2 Taburu'ndan yapılan açıklamada, Maxim'in Kurks yerlisi olduğu, 4 çocuğu olduğu belirtildi. Açıklamada, "Dört çocuğu ve yasal tecili olduğu halde savaşa gelmiş ve kafası karışmış. Ya gitmeme hakkı olduğunu unutmuş ya da evrak işlerini tamamlayacak zamanı olmamış. Asıl mesele, sözleşmeli asker olarak kendilerine maaş vaat edilmiş olmasıdır" denildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Dünya, Maxim, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, Ukrayna İHA'sından yardım eli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Selim Yavuz:
    Salak Zelenski ABD ve Avrupa nın oyununa geldi Ülkesinin geleceğini sattı okadar 231 13 Yanıtla
    Trgtyldz:
    sende Tayyip Erdoğan gibi düşünüyorsun. ne yapsın gel ülkeyi al mı deseydi Putin e. Putin 32 askermizin ölmesine sebep oldu Türkiye tek bir kelime bile etmedi Rusya ve Putin e 1 1
    Trgtyldz:
    sanki savaşı zelenski başlattı. 1 1
    Kaho Kroyf:
    iyi de Putin çok mu akıllı Afganistan gibi bataklığa çekildiğinin farkında değil 0 0
  • Mehmet Yılmaz:
    batsın sizin savaşiniz yazıklar olsun size be 150 0 Yanıtla
    Ahmet Kurtoğlu:
    her yerde savaş var kıyamet kopsun herkes kurtulsun 2 0
  • Eski Tüfek.:
    Propaganda...Ukrayna kendi askerini kullanmış çekimde.. 47 9 Yanıtla
  • FERİT AVCI:
    Ukrayna rusya abi kardeş küçük kardeş büyük abiyle baş edebilirmi Mal gibi kendini savaşa soktu Karşısındakinin rusya olduğunu unutturdular gaza geldi işte 40 4 Yanıtla
    Eski Tüfek.:
    Konuyu ele alıcaksak ,komedyenlik yaparken ,onu kim sahte kahraman diye vatandaşlarına yutturdu ona bakmalıyız.. O televizyon kanalının sahibini bir araştırın bakalım ,kim çıkıyor altından.. 2 0
  • Turan Oluc:
    iki kardeş ülke bir biriyle savaş hâlinde israil katil herkesi vuruyor bu Amerika gerçekten çok fazla olmaya başladı 25 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
07:53 Yok böyle maç Nuri Şahin’in öğrencilerinden müthiş geri dönüş Yok böyle maç! Nuri Şahin'in öğrencilerinden müthiş geri dönüş
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
23:17 Rusya’da benzin istasyonu havaya uçtu: 2’si çocuk 10 ölü Rusya'da benzin istasyonu havaya uçtu: 2'si çocuk 10 ölü
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:29:02. #1.13#
SON DAKİKA: Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, Ukrayna İHA'sından yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement