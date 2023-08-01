Bitlis'te çıkan çatışmada gri kategoride bulunan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 askerimizin şehit edildiği saldırının sorumlularından olan ve gri kategoride yer alan 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. 4 jandarmamızın şehit, 2 jandarmamızın yaralandığı eylemlere katılan ve gri kategoride yer alan 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

SİLAHIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Jandarma komandolarımızın ısrarlı ve kararlı takipleri sonucunda bugün Bitlis Hizan kırsalında teröristlerle yeniden sıcak temas kuruldu. Çıkan çatışmada Bakanlığımız Terörden Arananlar listesinde gri kategoride bulunan Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç isimli terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

4 JANDARMAMIZIN ŞEHİT EDİLDİĞİ EYLEMLERDEN SORUMLUYDU

Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 Jandarmamızın şehit edildiği, 2 Jandarmamızın da yaralandığı tespit edildi. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum."