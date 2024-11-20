Blinken ve Fidan'dan Gazze'de Ateşkes Görüşmesi - Son Dakika
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Blinken ve Fidan'dan Gazze'de Ateşkes Görüşmesi

Blinken ve Fidan\'dan Gazze\'de Ateşkes Görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi ve kalıcı ateşkes konularını ele aldı. Ayrıca Lübnan'daki çatışma için diplomatik çözüm arayışları üzerine de görüştüler.

20.11.2024 09:39  Güncelleme: 09:40
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi ve kalıcı ateşkes konuları ele alındı.

Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Fidan G20 Liderler Zirvesi marjında bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakan ve Dışişleri Bakanı, Lübnan'daki çatışmaya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını tam olarak uygulayan ve sınırın her iki tarafındaki vatandaşların evlerine dönmelerine izin veren diplomatik bir çözüm bulunması ihtiyacını ele aldı. Ayrıca Gazze'de devam etmekte olan insani yardım çabaları ile savaşın sona erdirilmesi ve tüm rehinelerin serbest bırakılması konusunu da ele aldılar. Taraflar ayrıca Güney Kafkasya'da onurlu ve kalıcı bir barışın önemini de ele aldılar" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Blinken ve Fidan'dan Gazze'de Ateşkes Görüşmesi - Son Dakika

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