BM'de İsrail'in İran Saldırıları Görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

BM'de İsrail'in İran Saldırıları Görüşüldü

BM\'de İsrail\'in İran Saldırıları Görüşüldü

BMGK, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları acil oturumda ele aldı, gerginlik artıyor.

29.10.2024 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in İran'a yönelik saldırıları acil oturumda görüşüldü.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), acil oturumda toplanarak İsrail'in 26 Ekim'de İran'a düzenlediği saldırıları görüştü. İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani'nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK üyelerine gönderdiği mektubun ardından Rusya, Cezayir ve Çin'in talebiyle acil oturum yapıldı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi İravani, İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığının tek başına ele alınamayacağını kaydederek, İsrail'in ABD'nin koşulsuz desteği sayesinde uluslararası barış ve güvenliği engellediğini ifade etti. BM Güvenlik Konseyi'nin güçlü bir şekilde İsrail'i kınaması ve kararlı adım atması gerektiğini aktaran İravani, bazı ülkelerin İsrail'i kınamaktan kaçındığını söyledi.

İravani, Gazze ve Lübnan'a atılan bombaların çoğunun ABD yapımı olduğunun altını çizerek, "İran, istediği zaman bu saldırganlığa cevap verme hakkını muhafaza etmektedir" dedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ABD ile bazı müttefiklerin İsrail'i vazgeçirmeye çalışmadığını belirterek, "Aksine, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde bu saldırıları düzenlemeye hakkı olduğunu söylediler" diye konuştu.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong da İran'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal eden İsrail'in saldırılarını kınadığını ve artan gerginlikten derin endişe duyduklarını bildirdi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, ABD'nin İsrail'e mesajının net olduğunu vurgulayarak, "İsrail ve İran arasındaki doğrudan çatışmanın son bulması lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Rusya, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM'de İsrail'in İran Saldırıları Görüşüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:30:15. #1.12#
SON DAKİKA: BM'de İsrail'in İran Saldırıları Görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.