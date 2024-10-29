BM\'de İsrail\'in İran Saldırıları Görüşüldü

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BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in İran'a yönelik saldırıları acil oturumda görüşüldü.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), acil oturumda toplanarak İsrail'in 26 Ekim'de İran'a düzenlediği saldırıları görüştü. İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani'nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK üyelerine gönderdiği mektubun ardından Rusya, Cezayir ve Çin'in talebiyle acil oturum yapıldı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi İravani, İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığının tek başına ele alınamayacağını kaydederek, İsrail'in ABD'nin koşulsuz desteği sayesinde uluslararası barış ve güvenliği engellediğini ifade etti. BM Güvenlik Konseyi'nin güçlü bir şekilde İsrail'i kınaması ve kararlı adım atması gerektiğini aktaran İravani, bazı ülkelerin İsrail'i kınamaktan kaçındığını söyledi.

İravani, Gazze ve Lübnan'a atılan bombaların çoğunun ABD yapımı olduğunun altını çizerek, "İran, istediği zaman bu saldırganlığa cevap verme hakkını muhafaza etmektedir" dedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ABD ile bazı müttefiklerin İsrail'i vazgeçirmeye çalışmadığını belirterek, "Aksine, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde bu saldırıları düzenlemeye hakkı olduğunu söylediler" diye konuştu.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong da İran'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal eden İsrail'in saldırılarını kınadığını ve artan gerginlikten derin endişe duyduklarını bildirdi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, ABD'nin İsrail'e mesajının net olduğunu vurgulayarak, "İsrail ve İran arasındaki doğrudan çatışmanın son bulması lazım" ifadelerini kullandı.