BM\'den Gazze\'ye Ateşkes Çağrısı

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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki askeri operasyonları nedeniyle Filistin halkı için yaşam koşullarının sürdürülemez olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, insanlık adına derhal ateşkes sağlanması, tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve suçların uluslararası hukuka göre hesap vermesi çağrılarını yineledi. Gazze'nin kuzeyindeki yıkımın boyutları karşısında şok olduğunu belirten Guterres, İsrail'in insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasına ilişkin çabaları reddettiğini, bu nedenle sayısız insanın hayatının tehlike altında olduğunu ifade etti.

Guterres, bölgedeki çocuk felci aşı kampanyasının ertelenmesinin binlerce çocuğun hayatını riske attığını vurgulayarak, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki askeri operasyonlarından kaynaklanan yıkım ve yoksunluğun bölgedeki Filistin halkı için yaşam koşullarını sürdürülemez hale getirdiği konusunda uyarıda bulundu.