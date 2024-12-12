BM, Gazze'de 200 Bin Kişiye İnsani Yardım Ulaştı - Son Dakika
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BM, Gazze'de 200 Bin Kişiye İnsani Yardım Ulaştı

BM, Gazze\'de 200 Bin Kişiye İnsani Yardım Ulaştı

BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA), 14 aylık savaş sonrası Gazze'nin güney bölgesinde acil ihtiyaç duyulan gıdayı 200 bin kişiye ulaştırdığını açıkladı. Yardımların aralık ayı başından beri kesildiği belirtildi.

12.12.2024 12:01  Güncelleme: 12:02
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BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA), Gazze'de 200 bin kişiye insani yardım ulaştırıldığını açıkladı.

UNRWA dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin güney bölgesinde 200 bin kişiye insani yardım ulaştırıldığını ifade etti. Açıklamada, "Bugün, BM konvoyumuz acil ihtiyaç duyulan gıdayı teslim ederek güney ve orta Gazze'de yaklaşık 200 bin kişiye ulaştı. Gazze halkını destekleme kararlılığımızı sürdürüyor ve 14 ay süren savaşın ardından her şeyden yoksun kalan ailelere kritik yardımları ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz" denildi.

UNRWA, aralık ayı başından bu yana Gazze'ye yardım ulaştırılmadığını belirtti. Yardımların ana geçiş noktalarından güvenlik nedeniyle geçemediği belirtildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Aralık, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM, Gazze'de 200 Bin Kişiye İnsani Yardım Ulaştı - Son Dakika

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