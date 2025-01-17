Borajet Davasında Hapis Cezası - Son Dakika
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Borajet Davasında Hapis Cezası

Sezgin Baran Korkmaz'ın dolandırıldığı tespit edildi, eski sahibi Yalçın Ayaslı'ya 8 yıl hapis.

17.01.2025 17:01
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SBK Holding'in kurucusu Sezgin Baran Korkmaz'ın ihtilaflı iş ilişkilerinden biri olan Borajet'in satışıyla ilgili davada, Korkmaz'ın satış sırasında dolandırıldığı şikayeti haklı bulundu. Mahkeme Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'ya sekiz yıl hapis cezası verdi.

Dava, Borajet'in ABD'de yaşayan eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın 29 Aralık 2016'da satış sözleşmesinin imzalanmasından önce bilançolarını çarpıtıp, Sezgin Baran Korkmaz'ı yanılttığı şikayetiyle açılmıştı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi Ayaslı'ya "satış sırasında muhasebe kayıtlarıyla oynayarak, şirketin borcunu eksik gösterdiği" suçlamasından altı yıl, "özel belgede sahtecilik" suçlamasından da iki yıl hapis cezası verdi.

Borajet ve Bugaraj Elektronik Ticaret Bilişim Hizmetleri A.Ş arasında imzalanan satış sözleşmesinde, garantör olarak Sezgin Baran Korkmaz'ın adı geçiyordu.

Gerekçeli kararda, Borajet'in % 100 hisse sahibi Ayaslı'nın "sözleşme imzalanırken şirketin muhasebe kayıtları ve bilançolarında kasıtlı çarpıtma yapıp, karşı tarafı yanılttığı" söyleniyor.

Mahkeme, şirketin muhasebesindeki çarpıtmaların ve ayrıca uçakların parçalarının eksik olduğunun da tanık beyanlarıyla sabit olduğu da vurguluyor.

Sezgin Baran Korkmaz, karardan sonra X hesabında "İlk gün söyledim ben Ben Yalçın Ayaslı tarafından dolandırıldım ve bugün bu mahkeme kararı ile tescillendi" dedi.

Ayaslı'nın avukatları temyize gidecek: Aynı dava, aynı mahkeme farklı karar

Yalçın Ayaslı'nın ayrıca, satıştan önce bir İsviçre bankasından aldığı krediyi ödeme taahhüdüne karşın, daha sonra bunu reddettiği kaydediliyor.

Sanık Yalçın Ayaslı'nın avukatları, yerel mahkemenin kararını istinafa taşıyacaklarını açıkladı.

Avukatlar, aynı davayla ilgili, aynı mahkemenin daha önce beraat kararı verdiğini anımsattı.

Beraat kararı, usul yönünden bozulmuştu.

Ayaslı'nın avukatları mahkemenin başkanı da savcısı da değişmediği halde, aynı davada müvekkillerine ceza verildiğini savundu.

Satış ABD'de de mahkemelik

Borajet'in Sezgin Baran Korkmaz'a satışı sadece ABD'de de mahkemelik.

Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı, satışla ilgili "kapsamlı gasp" iddiasıyla Sezgin Baran Korkmaz ve şirketi adına ABD'nin New Hampshire eyaletinde 2019'da dava açmıştı.

Ayaslı, dava dilekçesinde Korkmaz'ı Borajet'i "şiddet kampanyası, gasp ve mali suçlar" aracılığıyla piyasa değerini düşürdükten sonra "ölü fiyata" satın almakla suçlamıştı.

Buradaki dava, 2022'de Utah'daki soruşturma sonuçlanana dek askıya alındı.

Utah'daki dava

Utah eyaletindeki davada Korkmaz'ın, New Hampshire'deki davada Borajet'in satışının finansörleri arasında adları geçen üç isimle birlikte, 1 milyar dolar yanlış gelir vergisi bildiriminde bulunarak ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırdığı öne sürülüyor.

Korkmaz ise courthousenews.com'un 21 Şubat 2019 haberinde iddiaları yalanlayıp "yanlış bir şey yapmadığını" söylemişti.

Sezgin Baran Korkmaz 19 Haziran 2021'de Avusturya'da gözaltına alındıktan sonra, ABD'ye iade edilmişti.

ABD'de mahkemeye çıkan Korkmaz, hakkındaki suçlamaları reddetmiş, Ağustos 2023'te de ülke dışına çıkma yasağı konularak, tahliye edilmişti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Borajet Davasında Hapis Cezası - Son Dakika

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