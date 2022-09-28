Borrell'den doğal gaz boru hattı açıklaması: Tesadüf değil - Son Dakika
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Borrell'den doğal gaz boru hattı açıklaması: Tesadüf değil

28.09.2022 12:07
Borrell'den doğal gaz boru hattı açıklaması: Tesadüf değil

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında meydana gelen hasara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir tesadüf değil ve hepimizi etkiliyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında meydana gelen hasara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir tesadüf değil ve hepimizi etkiliyor" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, yaptığı açıklamada, "Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'nin hasar görmesi tesadüf değildir ve hepimizi etkilemektedir. Mevcut tüm bilgiler, sızıntıların kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu gösteriyor. Ne olduğuna ve neden olduğuna dair tam netlik elde etmeyi amaçlayan her türlü soruşturmayı destekleyeceğiz ve enerji güvenliğindeki direncimizi artırmak için daha fazla adım atacağız. Avrupa enerji altyapısının kasıtlı olarak bozulması kesinlikle kabul edilemez ve sağlam bir yanıtla karşılanacaktır" dedi.

İSVEÇ'TEN 'SABOTAJ' VURGUSU İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, doğal gaz boru hatlarındaki hasara ilişkin düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İsveç- Danimarka münhasır ekonomik bölgelerindeki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'den sızan gaz, muhtemelen sabotaj kaynaklı patlamaların sonucudur. Bilgi toplamaya devam ediyoruz ve herhangi bir nedeni, aktörü ekarte etmiyoruz" dedi.AVRUPA BİRLİĞİ LİDERLERİNDEN AÇIKLAMAAvrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de boru hattı krizine ilişkin açıklama yaptı. Leyen, "Olayları araştırmak ve nedenleri hakkında tam netlik elde etmek çok önemli. Aktif Avrupa enerji altyapısının kasıtlı olarak kesintiye uğraması kabul edilemez ve mümkün olan en güçlü cevabın verilmesine neden olacaktır" dedi.

Michel ise söz konusu krizi bir 'sabotaj' olarak değerlendirerek, "Kuzey Akım sabotaj eylemleri, AB'nin enerji arzını daha da istikrarsızlaştırma girişimi gibi görünüyor. Acil ve kapsamlı bir soruşturmaya ihtiyacımız var. Rus gazından uzak enerji arzını çeşitlendirme çabalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, İsveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Borrell'den doğal gaz boru hattı açıklaması: Tesadüf değil - Son Dakika

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