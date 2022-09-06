Brezilya'da 9 kadınla birlikte yaşaması muhafazakarların büyük tepkisini çeken Arthur O Urso, yaşamına devam ediyor. Urso sık sık muhafazakarların eleştirilerine maruz kalırken, bu kez ilk eşi Luana'nın açıklamaları nedeniyle gündem oldu.
Luana çok sık tehdit aldıklarını belirterek, "Bize, siz şeytanın ailesisiniz. Ülkemizden defolun diyorlar. Çok ön yargılı olduklarını düşünüyorum. Çoğu insanın bu durumu çılgınca karşıladığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Önceleri çok zorlandığını belirten Luana, "Evet önceleri zorlandım. Fakat daha sonra bu duruma alıştım ve ben de keyif almaya başladım. Açıkçası böyle bir ilişkinin nasıl olacağını merak ediyordum. Şu anda yaşadığım hayattan memnunum" dedi.
Son Dakika › Dünya › 9 karısı olan adamın ilk eşinden çılgınca sözler: Ben de keyif almaya başladım - Son Dakika