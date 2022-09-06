9 karısı olan adamın ilk eşinden çılgınca sözler: Ben de keyif almaya başladım - Son Dakika
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9 karısı olan adamın ilk eşinden çılgınca sözler: Ben de keyif almaya başladım

06.09.2022 09:35

Brezilya'da 9 kadınla evlenerek dünya çapında gündeme gelen Arthur O Urso'nun ilk eşi Luana, yaşadıkları hayat hakkında açıklama yaptı. Çok tehdit aldıklarını ve "siz şeytanın ailesisiniz" hakaretlerine uğradıklarını belirten Luana, ilk başta bu durumdan dolayı zorlandığını ancak daha sonra kendisinin de keyif almaya başladığını ve halinden memnun olduğunu söyledi.

Brezilya'da 9 kadınla birlikte yaşaması muhafazakarların büyük tepkisini çeken Arthur O Urso, yaşamına devam ediyor. Urso sık sık muhafazakarların eleştirilerine maruz kalırken, bu kez ilk eşi Luana'nın açıklamaları nedeniyle gündem oldu.

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"SİZ ŞEYTANIN AİLESİSİNİZ"

Luana çok sık tehdit aldıklarını belirterek, "Bize, siz şeytanın ailesisiniz. Ülkemizden defolun diyorlar. Çok ön yargılı olduklarını düşünüyorum. Çoğu insanın bu durumu çılgınca karşıladığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Evde 9 karısı olan adamın ilk eşi konuştu! Yaptığı itiraflar resmen bomba

"ÖNCE ZORLANDIM AMA ALIŞTIM"

Önceleri çok zorlandığını belirten Luana, "Evet önceleri zorlandım. Fakat daha sonra bu duruma alıştım ve ben de keyif almaya başladım. Açıkçası böyle bir ilişkinin nasıl olacağını merak ediyordum. Şu anda yaşadığım hayattan memnunum" dedi.

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