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Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti

09.01.2022 11:40

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde, turistlerin gezinti yaptığı teknelerin üzerine büyük bir kaya parçası devrildi. Faciada ölenlerin sayısı 7'ye çıkarken kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Capitolio kentinde bulunan Furnas Gölünde, turistlerin tekne gezintisi yaptığı sırada dev bir kaya parçası oradan geçen teknelerin üzerine devrildi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Minas Gerais İtfaiyesinden yapılan açıklamada, Capitolio kentinde büyük bir kaya parçasının turistleri taşıyan teknelerin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

3 KİŞİ KAYIP

Kaybolan kişi sayısının da 3 olduğu, kayıp kişilerin kayanın doğrudan üstüne düştüğü Jesus isimli teknede bulunduğu kaydedildi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle durdurulan arama çalışmalarının yarın devam edeceği bildirildi. Ülke basınında çıkan haberlerde, hayatını kaybeden 3 kadın, 4 erkeğin kimliğinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

TAŞIN DÜŞME SEBEBİ BİLİNMİYOR

Görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan kazaya neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi. Uzmanlar kayanın, üzerinde oluşan bir su hortumu sebebiyle veya Minas Gerais'in son günlerde şiddetli sağanaklara maruz kalmasının tetiklediği erozyon nedeniyle düştüğünü tahmin ediyor.

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Minas Gerais, Brezilya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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