Brezilya seçiminde Aparecida Meryem Ana tartışması Bolsonaro'yu zor durumda bıraktı - Son Dakika
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Brezilya seçiminde Aparecida Meryem Ana tartışması Bolsonaro'yu zor durumda bıraktı

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Brezilya seçiminde Aparecida Meryem Ana tartışması Bolsonaro\'yu zor durumda bıraktı
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Brezilya'da başkanlık kampanyasında gazetecinin Aparecida Meryem Ana'nın koruyucu azize konumuna yönelik kanıtsız iddiası tartışma yarattı. Bolsonaro iddiaları reddedip Lula'nın kampanyasını yalan haber yaymakla suçladı, Lula ise Meryem Ana'ya bağlılık sözü verdi.

İsa peygamberin annesi Meryem, Brezilya genel seçim kampanyalarında hararetli bir tartışma konusu haline geldi. Başkanlık yarışında önde gelen iki aday arasındaki çekişme, Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi ve en kalabalık ülkesindeki derin siyasi, dini bölünmeleri de gözler önüne seriyor.Anketler görevdeki solcu Lula ile sağcı rakibi Flavio Bolsonaro (eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu) arasında bugün yapılacak seçimde kesin bir kazanan olmayacağını gösteriyor. Bolsonaro, 2022 seçimlerinde Luis Inácio Lula da Silva'ya yenilmesinin ardından darbe girişiminde bulunduğu gerekçesiyle şu anda ev hapsinde.Hiçbir aday oyların % 50'sinden fazlasını alamazsa, 25 Ekim'de en çok oyu alan iki aday arasında ikinci tur seçim yapılacak.

İki aday arasındaki zaten gergin devam eden kampanya, 24 Eylül'de daha da kızıştı.GloboNews kanalında yayınlanan bir televizyon programında, gazeteci ve siyasi yorumcu Maria Cristina Fernandes, hiçbir kanıt sunmadan, ülkedeki Protestan cemaatinin Aparecida Meryem Ana'yı Brezilya'nın koruyucu azizesi konumundan uzaklaştırma çabalarından endişe duyduğunu iddia etti.Nüfusu 215 milyon olan Brezilya'nın halkının çoğunluğunu Katolikler oluşturuyor. Fernandes'in yorumlarına verilen tepkiler tahmin edilebileceği gibi sosyal medyada hızla yayıldı.Bağımsız izleme kuruluşu Democracia em Xeque, bu tartışmanın 2026'nın en çok yorumlanan siyasi tartışmalarından biri haline geldiğini belirtti.Kendisi de bir Protestan olan başkanlık adayı Bolsonaro iddiaları reddetti. Bunun yerine, Lula'nın kampanyasının yalan haber yaydığını öne sürdü.Bolsonaro Yüksek Mahkeme'ye de başvurdu ve sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımların yayılmasını engelleyen bir karar çıkmasını sağladı.Tartışma sürerken "Bu büyük bir yalan, bu kampanyadaki en büyük yalan haber" açıklaması yaptı."Tüm dinlere ve herhangi bir dine mensup olmayan insanlara da saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.Ancak destekçisi bir milletvekili tarafından 2007 yılında sunulan ve Aparecida Meryem'inin, ülkenin tamamının değil yalnızca "Brezilyalı Katoliklerin koruyucu azizesi" ilan edilmesini öngören, daha sonra rafa kaldırılmış bir yasa tasarısının yeniden gündeme gelmesi, Bolsonaro için sıkıntılara yol açtı.Sonrasında Ağustos ayında Bolsonaro, seçilmesi halinde "Brezilya'nın İsa Mesih'e ait olduğunu ilan edeceğini" belirten bir açıklama yaptı. Bu açıklama bazıları tarafından Evanjelik oyları kazanmaya yönelik bir girişim ve Katoliklerin azizlere olan inancını küçümseme olarak yorumlandı.Bolsonaro daha sonra bu açıklamayla böyle bir yasa çıkarmaktan değil, sadece dua etmeyi kast ettiğini söyledi.

Brezilya'nın koruyucu aziziyle ilgili son tartışmaya yanıt olarak Bolsonaro, ülkedeki tüm Katolik piskoposları bir araya getiren resmi kuruluş olan Brezilya Piskoposlar Konferansı'nı (CNBB) dezenformasyon yaymaya yardımcı olmakla suçladı. CNBB, söylentilerle "herhangi bir ilgilerinin olmadığını" belirten bir açıklama yayınladı ve Bolsonaro'ya kanıt sunması çağrısında bulundu.Açıklamada, "Yalanla başka yalanlarla mücadele edilmez" denildi.Ancak son aylarda, bazı yorumcuların CNBB'nin seçim işlerine karışmama yönündeki resmi duruşuna rağmen, önde gelen bazı din adamları Lula'nın savunduğu politikaları genel olarak destekleyen konuşmalar yaptılar.Lula da Aparecida Meryem Ana ile ilgili tartışmaya katıldı. 28 Eylül'de kuzeydeki Belem şehrinde düzenlenen bir mitingde, Meryem Ana heykelini göstererek "ben başkan olduğum sürece o benim koruyucu azizem olarak kalacak" sözünü verdi.

Brezilya'nın en çok saygı duyulan Katolik sembolü olan Aparecida Meryem Ana'ya olan bu bağlılık 18. yüzyıla kadar uzanıyor. O dönem Portekiz sömürgesi olan Brezilya'nın güneydoğusundaki üç balıkçının, Paraiba do Sul Nehri'nin çamurlu sularının dibinden Meryem Ana'nın başsız bir küçük toprak heykelini çıkardığına inanılıyor.İnanışa göre ağlarını bir sonraki atışlarında heykelin baş kısmını, hemen ardından da neredeyse tekneyi batıracak kadar çok balık yakaladılar.Tarihçiler, heykelin aslen, yüzyıllar boyunca Portekiz'in koruyucu azizesi olan Meryem Ana'yı (Lekesiz Gebelik Meryem'i) temsil ettiğine inanıyor. Uzun süre nehirde su altında kalarak koyu kahverengi bir renk alan Meryem Ana heykeli, Brezilya'nın ırksal çeşitliliğinin sembolü haline de geldi. Bu nedenle Portekizce'de "görünen" anlamına gelen Aparecida Meryem Ana olarak da adlandırıldı.İlerleyen yüzyıllarda popülaritesi arttı ve 1930'da Papa 11.Pius tarafından Brezilya'nın ulusal azizi olarak resmen tanındı. O zamandan beri Aparecida Meryem Ana Kilisesi, yılda 10 milyon kişi tarafından ziyaret edilen önemli bir dini ve turistik merkez haline geldi. Sao Paulo eyaletindeki Aparecida Meryem Ana Ulusal Kutsal Alanı Bazilikası'nda yer alıyor. Bu, Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'ndan sonra dünyanın en büyük ikinci Katolik yapısı.

Buna karşılık, Protestanlık tarihsel olarak azizlere dua etme geleneğini reddediyor.Son 20 yıldır Brezilya'da, özellikle Evanjelik Protestanların sayısında, Bolsonaro'nun kendisi de dahil, önemli bir artış yaşandı.Nüfus verilerine göre, 1990'larda Brezilyalıların neredeyse % 90'ı kendilerini Katolik olarak tanımlıyordu. 2020'lerde ise bu oran %57'ye düşerken, Protestanların oranı %27'ye yaklaştı.Protestanlar da Brezilya siyasetinde etkili bir grup haline geldi ve şu anda Brezilya parlamentosundaki sandalyelerin %20'sini elinde bulunduruyor.Anketler, başkanlık seçimlerinde Bolsonaro'nun Protestan seçmenler arasında, Lula'nın ise Katolik seçmenler arasında önemli bir üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC
Meryem AnaBrezilyaPolitikaDünyaLulaSon Dakika

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