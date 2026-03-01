Bu videodaki herkes öldü

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarında ülkenin üst düzey komuta kademesinde yer alan çok sayıda kritik isim hayatını kaybetti. Saldırıların ardından internete düşen bir video ise kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Görüntülerde İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimleri birlikte yer alıyor. Videoda bulunan Hamaney, son saldırıda hayatını kaybetti. İran devlet medyası Hamaney'in ölümünü duyurdu ve ülke genelinde ulusal yas ilan etti.

GEÇEN YIL ÖLDÜRÜLMÜŞLERDİ

Videoda yer alan isimlerden İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ile Devrim Muhafızları Ordusu Hava- Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade ise geçen yıl düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirmişti. Böylece İran'ın askeri yapılanmasında son bir yıl içinde peş peşe üst düzey kayıplar yaşandığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, İran'ın komuta kademesindeki çözülmeyi ve saldırıların hedef aldığı isimlerin önemini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, İran'ın hem askeri hem de siyasi liderliğinde oluşan boşluğun bölgesel dengeleri doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor. Saldırıların ardından İran misilleme adımları atarken, Orta Doğu'da gerilim en üst seviyeye çıktı.