Bu videodaki herkes öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bu videodaki herkes öldü

Haberin Videosunu İzleyin
Bu videodaki herkes öldü
01.03.2026 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bu videodaki herkes öldü
Haber Videosu

ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında İran'ın komuta kademesinde yer alan çok sayıda kritik isim öldürülürken, internete düşen bir video büyük ses getirdi. Görüntülerde yer alan İran dini lideri Ali Hamaney dün hayatını kaybederken, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade ise geçen yılki saldırılarda hayatlarını kaybetmişti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarında ülkenin üst düzey komuta kademesinde yer alan çok sayıda kritik isim hayatını kaybetti. Saldırıların ardından internete düşen bir video ise kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Görüntülerde İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimleri birlikte yer alıyor. Videoda bulunan Hamaney, son saldırıda hayatını kaybetti. İran devlet medyası Hamaney'in ölümünü duyurdu ve ülke genelinde ulusal yas ilan etti.

GEÇEN YIL ÖLDÜRÜLMÜŞLERDİ

Videoda yer alan isimlerden İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ile Devrim Muhafızları Ordusu Hava- Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade ise geçen yıl düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirmişti. Böylece İran'ın askeri yapılanmasında son bir yıl içinde peş peşe üst düzey kayıplar yaşandığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, İran'ın komuta kademesindeki çözülmeyi ve saldırıların hedef aldığı isimlerin önemini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, İran'ın hem askeri hem de siyasi liderliğinde oluşan boşluğun bölgesel dengeleri doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor. Saldırıların ardından İran misilleme adımları atarken, Orta Doğu'da gerilim en üst seviyeye çıktı.

Emir Ali Hacızade, Ali Hamaney, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Uzay, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bu videodaki herkes öldü - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı

14:09
İran, ABD’yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
13:30
Putin’den Hamaney’in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Putin'den Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:25
Hamaney’i CIA buldu, İsrail vurdu İşte saldırının perde arkası
Hamaney'i CIA buldu, İsrail vurdu! İşte saldırının perde arkası
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 14:40:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Bu videodaki herkes öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.