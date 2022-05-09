Bugün Kızıl Ordu'nun Nazileri yendiği gün: Putin Kızıl Meydan'da ne mesajı verecek? Herkesin gözü "kıyamet uçaklı" Zafer Bayramı kutlamalarında - Son Dakika

Bugün Kızıl Meydan'da düzenlenecek geleneksel geçit töreninde Ukrayna işgali nedeniyle bu yıl daha önceki senelere oranla daha az sayıda tank ve ağır silah boy gösterecek. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in burada bir 'kıyamet günü' uyarısıyla Batı'ya meydan okuması bekleniyor.

KIYAMET UÇAĞI DA TÖRENDE BOY GÖSTERECEK

Batı'nın eşi görülmemiş yaptırımlarına karşı geri adım atmayan Putin, Ukrayna'daki savaşı Sovyetler Birliği'nin 1941'de Nazi işgali döneminde karşılaştığı zorluklara benzetiyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Aziz Basil Katedrali semalarında uçuş yapacak savaşçılara bu yıl, süpersonik uçaklar ile Tu-160 stratejik bombardıman uçaklarının yanı sıra 'kıyamet uçağı' olarak adlandırılan II-80 komuta uçağının da katılacağını duyurdu. Üst teknolojiyle donatılmış olan Il-80, olası bir nükleer savaşta Rusya Devlet Başkanı'nın "komuta merkezi" olarak tasarlanmış.

PUTİN 9 MAYIS'A AYRI BİR ÖNEM ATFEDİYOR

Putin neden geçmişe referans veriyor? Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı'nda savaşa en fazla kurban veren ülkeydi. Reuters'a göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'nın Sovyetler Birliği'nin o dönemki zaferini küçümseyen bir anlayış içerisinde olduğuna inanıyor ve bu yüzden son yıllarda 9 Mayıs Zafer Günü'ne ayrı bir önem atfediyor.

11 BİN ASKER KATILACAK

Rus Savunma Bakanlığına göre kutlamalarda 11 bin asker ile 100'den fazla askeri araçtan oluşan bir gösteri düzenlenecek. Rusya her ne kadar büyük bir güç gösterisi yapmaya hazırlansa da analistler, Ukrayna işgalinin Rusya'nın zayıflıklarını ortaya çıkardığını düşünüyor. Analistlere göre örneğin Rusya, Ukrayna'da istediği hızda ve çapta bir zafer elde edemediği gibi, yaptırımlar nedeniyle Rus ekonomisi uzun yıllar sonra ciddi bir daralma ile karşı karşıya. Euronews'un haberine göre savaş, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, milyonlarca kişiyi de yerinden etti.

KREMLİN TOPYEKÜN SAVAŞ İDDİALARINI YALANLADI

9 Mayıs öncesinde, Putin'in Zafer Günü'nde Ukrayna'ya tam kapasite ile bir savaş ilan edeceği söylentileri dolaşmaya başladı ancak Kremlin Sözcüsü Peskov, bu söylentileri "saçmalık" olarak niteledi.

KONUŞMANIN İÇERİĞİ BİLİNMİYOR

Putin'in Kızıl Meydan'da yapacağı konuşmanın içeriği bilinmiyor. Geçen yıl aynı günde yaptığı konuşmada ise, Batı'da yükselmekte olan 'Rus karşıtlığına' dikkat çekmişti.