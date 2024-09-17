Bulgaristan\'da askeri hava gösterisi öncesi savaş uçağı düştü: 2 pilot yanarak hayatını kaybetti

Dünya

Düğüne "patlama" molası! Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti

Bulgaristan'da düzenlenecek bir askeri hava gösterisi öncesinde trajik bir kaza meydana geldi. L-39ZA Albatros tipi bir savaş uçağı, akrobasi gösterisi sırasında kontrolden çıkarak yere çakıldı ve büyük bir patlamayla alev topuna döndü. Kazada, ülkenin en deneyimli pilotlarından Binbaşı Petko Dimitrov ve gelecek vaat eden genç pilot Kıdemli Teğmen Ventsislav Dunkin hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının çektiği görüntülerde, uçağın bir takla hareketi yapmaya çalışırken aniden güç kaybettiği ve pilotun uçağı kurtarmak için umutsuzca çabaladığı görülüyor. Ancak bu çabalar sonuç vermedi ve uçak büyük bir gürültüyle yere çarptı.

Bulgar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Dimitar Petrov, kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Kaybettiğimiz pilotlar istisnai deneyime sahip örnek pilotlardı ve bu gösteri için aylardır hazırlanıyorlardı," dedi. Petrov ayrıca, 15 Eylül'ü silahlı kuvvetlerde yas günü ilan etti.

Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, planlanan hava gösterisini iptal ettiğini ve kazanın nedenlerini araştırmak üzere kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bu elim kaza, hava gösterilerinin risklerini bir kez daha gözler önüne sererken, Bulgar Hava Kuvvetleri için büyük bir kayıp olarak nitelendiriliyor. Ülke genelinde bayraklar, kaybedilen pilotların anısına yarıya indirildi.