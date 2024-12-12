Bulgaristan ve Romanya Schengen Üyesi Oldu

Dünya

BULGARİSTAN ve Romanya, Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e tam üye oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB ülkelerinin İçişleri Bakanları toplantısında, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen bölgesine dahil edilmesine karar verildi. İki ülke, 31 Mart'ta AB'nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan dahil edildi.